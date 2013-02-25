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Posted 25 февраля 2013, 06:01

Published 25 февраля 2013, 06:01

Modified 2 марта 2023, 16:47

Updated 2 марта 2023, 16:47

Под Краснокамском выезд на встречку унес две жизни

25 февраля 2013, 06:01
Сюжет
Дтп
Причины аварии повторяются из раза в раз: превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, столкновение с грузовиком.

В субботу, 23 февраля, в 16 часов 20 минут по автодороге Пермь — Нытва со стороны г. Перми, в направлении г. Нытва, двигался автомобиль CHEVROLET-CRUZE под управлением жителя краевого центра 1981 г.р.

На 474 километре дороги водитель иномарки не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем MAN с полуприцепом. Грузовиком управлял водитель 1973 г.р.

Водитель легкового автомобиля и его пассажир, житель Верещагинского района, 1986 г.р., погибли на месте ДТП.

#Авто#Дтп#Встречная полоса движения
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