Под Краснокамском выезд на встречку унес две жизни

На 474 километре дороги водитель иномарки не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем MAN с полуприцепом. Грузовиком управлял водитель 1973 г.р.