Под Краснокамском выезд на встречку унес две жизни

Posted 25 февраля 2013, 06:01
Published 25 февраля 2013, 06:01
Modified 2 марта 2023, 16:47
Updated 2 марта 2023, 16:47
В субботу, 23 февраля, в 16 часов 20 минут по автодороге Пермь — Нытва со стороны г. Перми, в направлении г. Нытва, двигался автомобиль CHEVROLET-CRUZE под управлением жителя краевого центра 1981 г.р.
На 474 километре дороги водитель иномарки не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем MAN с полуприцепом. Грузовиком управлял водитель 1973 г.р.
Водитель легкового автомобиля и его пассажир, житель Верещагинского района, 1986 г.р., погибли на месте ДТП.