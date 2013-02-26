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Posted 26 февраля 2013, 12:29

Published 26 февраля 2013, 12:29

Modified 2 марта 2023, 16:46

Updated 2 марта 2023, 16:46

ГК «Строительные проекты» возведут в Лобаново 90 тыс. кв.м. жилья

26 февраля 2013, 12:29
Любовь Анкудинова
Сюжет
Новостройки
На строительную площадку компания планирует выйти уже в августе 2013 года.

Группа компаний «Строительные проекты» разработала проект застройки 28,3 Га земли в Лобаново. Напомним, осенью 2012 года инвестор на торгах, организованных фондом РЖС, получил право комплексного освоения территории в целях жилищного строительства. По условиям договора, на этом земельном участке застройщик должен возвести не менее 30 тыс. кв.м, а также объекты социальной инфраструктуры. За право освоения участка ООО «КамСтройИнвест» (входит в ГК «Строительные проекты» — Properm.ru) заплатила 5,161 млн рублей.

Как рассказал Properm.ru источник в компании, по проекту планировки на территории Лобаново предполагается возвести порядка 90 тыс. кв.м. жилых площадей. Это будут дома высотой от трех до девяти этажей. Сейчас проект проходит согласование.

Реализация проекта комплексного освоения территории Лобаново рассчитана на пять лет. Начать строительство компания планирует в августе 2013 года.

#Недвижимость#Мнения#Новостройки#Лобаново#Ижс#Загородное строительство#Строительные проеекты
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