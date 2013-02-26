ГК «Строительные проекты» возведут в Лобаново 90 тыс. кв.м. жилья

Группа компаний «Строительные проекты» разработала проект застройки 28,3 Га земли в Лобаново. Напомним, осенью 2012 года инвестор на торгах, организованных фондом РЖС, получил право комплексного освоения территории в целях жилищного строительства. По условиям договора, на этом земельном участке застройщик должен возвести не менее 30 тыс. кв.м, а также объекты социальной инфраструктуры. За право освоения участка ООО «КамСтройИнвест» (входит в ГК «Строительные проекты» — Properm.ru) заплатила 5,161 млн рублей.