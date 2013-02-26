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Posted 26 февраля 2013, 07:49

Published 26 февраля 2013, 07:49

Modified 2 марта 2023, 16:46

Updated 2 марта 2023, 16:46

На новый аэропорт краевой Минтранс просит у правительства России еще 1,5 млрд рублей

26 февраля 2013, 07:49
Министр транспорта и связи Пермского края просит дополнительное финансирование для строительства нового аэропорта.

Как рассказал сегодня, 26 февраля, министр транспорта и связи Пермского края Владимир Митюшников, краевые власти намерены получить из федерального бюджета часть средств на строительство нового аэропорта в Перми.

Владимир Митюшников:— Мы подготовили письмо и ведем переговоры с правительством РФ, чтобы нам выделили бюджетные средства под новый аэропорт.

Всего на строительство нового аэропорта будет потрачено 4 млрд рублей. К 2,5 млрд инвесторских рублей планируется привлечь 1,5 млрд бюджетных, которые уйдут на строительство новых рулевых дорожек и перрон нового аэропорта.

Напомним, сейчас в Перми проходит отбор инвесторов для строительства нового аэровокзала. Планируется, что до конца марта будут проведены переговоры и подписан инвестиционный меморандум.

#Недвижимость#Большое савино#Строительство аэропорта
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