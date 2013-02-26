На новый аэропорт краевой Минтранс просит у правительства России еще 1,5 млрд рублей

Всего на строительство нового аэропорта будет потрачено 4 млрд рублей. К 2,5 млрд инвесторских рублей планируется привлечь 1,5 млрд бюджетных, которые уйдут на строительство новых рулевых дорожек и перрон нового аэропорта.