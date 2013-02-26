На новый аэропорт краевой Минтранс просит у правительства России еще 1,5 млрд рублей

Posted 26 февраля 2013, 07:49
Published 26 февраля 2013, 07:49
Modified 2 марта 2023, 16:46
Updated 2 марта 2023, 16:46
Как рассказал сегодня, 26 февраля, министр транспорта и связи Пермского края Владимир Митюшников, краевые власти намерены получить из федерального бюджета часть средств на строительство нового аэропорта в Перми.
Всего на строительство нового аэропорта будет потрачено 4 млрд рублей. К 2,5 млрд инвесторских рублей планируется привлечь 1,5 млрд бюджетных, которые уйдут на строительство новых рулевых дорожек и перрон нового аэропорта.
Напомним, сейчас в Перми проходит отбор инвесторов для строительства нового аэровокзала. Планируется, что до конца марта будут проведены переговоры и подписан инвестиционный меморандум.