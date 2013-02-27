Пермские банки сократили объемы кредитования предприятий

Posted 27 февраля 2013, 06:48
Published 27 февраля 2013, 06:48
Modified 2 марта 2023, 16:46
Updated 2 марта 2023, 16:46
Напомним, в Прикамье сегодня работает пять местных кредитных организаций — «Урал ФД», Экопромбанк, Перминвестбанк, «Пермь» и Почтобанк.
Объемы кредитования физических лиц, напротив, увеличиваются. По итогам 2012 года, розничный портфель составил 8,65 млрд рублей. За 12 месяцев он вырос на 26%.
Динамика размера кредитного портфеля в пермских региональных банках в 2012 году, в млрд рублей