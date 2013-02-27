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Posted 27 февраля 2013, 06:48

Published 27 февраля 2013, 06:48

Modified 2 марта 2023, 16:46

Updated 2 марта 2023, 16:46

Пермские банки сократили объемы кредитования предприятий

27 февраля 2013, 06:48
Наталья Варламова
Корпоративный кредитный портфель в 2012 году уменьшился на 5 %.

По данным Главного управления Банка России по Пермскому краю, в региональных банках объем кредитов, выданных юридических лицам, в 2012 году сократился на 5% и составил 12,23 млрд рублей.

Напомним, в Прикамье сегодня работает пять местных кредитных организаций — «Урал ФД», Экопромбанк, Перминвестбанк, «Пермь» и Почтобанк.

Объемы кредитования физических лиц, напротив, увеличиваются. По итогам 2012 года, розничный портфель составил 8,65 млрд рублей. За 12 месяцев он вырос на 26%.

Динамика размера кредитного портфеля в пермских региональных банках в 2012 году, в млрд рублей

#Мнения#Банки#Кредиты#Статистика цб#Корпоративные кредиты
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