Майя Горбунова: Заведующие детских садов просто боятся начальства

Posted 28 февраля 2013, 12:14
Published 28 февраля 2013, 12:14
Modified 2 марта 2023, 16:46
Updated 2 марта 2023, 16:46
Майя Горбунова, инициатор круглого стола по проблемам дошкольного образования в Перми, организованного 28 февраля центром ГРАНИ, была разочарована результатами мероприятия.
Среди проблем пермского дошкольного образования инициативная родительская группа выделила катастрофическое недофинансирование, отсутствие общепринятых образовательных стандартов и контроля за их соблюдением, а также неинформированность жителей Перми и контролирующих органов, которые получают неполные и недостоверные сведения об образовательных услугах.
Поводом к мероприятию стало обращение в центр ГРАНИ обеспокоенных качеством образовательных услуг родителей, чьи дети посещают муниципальные детские сады. В связи с этим Центр гражданского анализа и независимых исследований предложил представителям всех заинтересованных сторон обсудить ситуацию на круглом столе в форме ситуативного анализа. Итогом мероприятия стало создание карты актуальных проблем дошкольного образования.