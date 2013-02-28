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Posted 28 февраля 2013, 12:14

Published 28 февраля 2013, 12:14

Modified 2 марта 2023, 16:46

Updated 2 марта 2023, 16:46

Майя Горбунова: Заведующие детских садов просто боятся начальства

28 февраля 2013, 12:14
Родители пермских дошкольников обнаружили: проблем в сфере образования больше, чем ожидали.

Майя Горбунова, инициатор круглого стола по проблемам дошкольного образования в Перми, организованного 28 февраля центром ГРАНИ, была разочарована результатами мероприятия.

Майя Горбунова:— Рекомендации по итогам круглого стола в ближайшее время сформулируют эксперты центра «ГРАНИ». С мероприятия я вышла с ощущением, что все гораздо хуже, чем я думала.

Среди проблем пермского дошкольного образования инициативная родительская группа выделила катастрофическое недофинансирование, отсутствие общепринятых образовательных стандартов и контроля за их соблюдением, а также неинформированность жителей Перми и контролирующих органов, которые получают неполные и недостоверные сведения об образовательных услугах.

Майя Горбунова:— Заведующие детских садов боятся начальства. Они не дополучат финансирования, если в их детских садах будет что-то не в порядке, поэтому, вероятно, обманывают в отчетах. Поэтому Людмила Гаджиева считает, что в дошкольном образовании все в норме.

Поводом к мероприятию стало обращение в центр ГРАНИ обеспокоенных качеством образовательных услуг родителей, чьи дети посещают муниципальные детские сады. В связи с этим Центр гражданского анализа и независимых исследований предложил представителям всех заинтересованных сторон обсудить ситуацию на круглом столе в форме ситуативного анализа. Итогом мероприятия стало создание карты актуальных проблем дошкольного образования.

#Общество#Детские сады#Горбунова#Грани#Майя горбунова
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