Майя Горбунова: Заведующие детских садов просто боятся начальства

Среди проблем пермского дошкольного образования инициативная родительская группа выделила катастрофическое недофинансирование, отсутствие общепринятых образовательных стандартов и контроля за их соблюдением, а также неинформированность жителей Перми и контролирующих органов, которые получают неполные и недостоверные сведения об образовательных услугах.