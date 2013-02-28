Ординская пещера попала в список самых красивых мест на земле

Posted 28 февраля 2013, 10:09
Published 28 февраля 2013, 10:09
Modified 2 марта 2023, 16:46
Updated 2 марта 2023, 16:46
Сайт AdMe.ru выбрал 20 панорамных фотографий самых красивых уголков планеты, от вида которых, по мнению редакции, дух захватывает. В их число попали виртуальный полет в стратосфере, Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, вид на Манхеттен, Париж, Сан-Франциско и в том числе наиболее протяженная подводная пещера России, вторая по длине в Евразии и самая большая в мире подводная пещера в гипсах, расположенная на окраине села Орда Пермского края. Она признана природным памятником всероссийского масштаба.
Проект стал возможен благодаря группе фотографов, занятых в проекте Airpano. «Ребята из Airpano уже не первый год занимаются съемкой самых живописных уголков нашей планеты, используя при этом высококлассную технику. В итоге у них получается передать такие потрясающие кадры, смотря на которые понимаешь, что в жизни не видел равным счетом ничего», — прокомментировал работу фотографов Adme.ru.
Со своей стороны хотим лишь предупредить: если на работе цейтнот - Airpano для вас табу. Можем гарантировать, как только попадете на сайт, минимум час вашей жизни пролетит незаметно.