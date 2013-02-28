Ординская пещера попала в список самых красивых мест на земле

Сайт AdMe.ru выбрал 20 панорамных фотографий самых красивых уголков планеты, от вида которых, по мнению редакции, дух захватывает. В их число попали виртуальный полет в стратосфере, Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, вид на Манхеттен, Париж, Сан-Франциско и в том числе наиболее протяженная подводная пещера России, вторая по длине в Евразии и самая большая в мире подводная пещера в гипсах, расположенная на окраине села Орда Пермского края. Она признана природным памятником всероссийского масштаба.