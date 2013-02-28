«Парма» одержала еще одну победу в полуфинале

Posted 28 февраля 2013, 03:39
Published 28 февраля 2013, 03:39
Modified 2 марта 2023, 16:46
Updated 2 марта 2023, 16:46
БК «Парма» продолжил победную серию в Тамбове. На этот раз пермяки обыграли БК «Эльбрус» из Черкесска.
Вторая полуфинальная встреча завершилась со счетом 69:66 в пользу пермяков. Практически весь матч преимущество по очкам было у пермской команды, лишь пару раз вперед выходили баскетболисты «Эльбруса».
Следующий матч пермяки проведут уже сегодня, 28 февраля, с ижевским клубом «Родники».