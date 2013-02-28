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Posted 28 февраля 2013, 03:39

Published 28 февраля 2013, 03:39

Modified 2 марта 2023, 16:46

Updated 2 марта 2023, 16:46

«Парма» одержала еще одну победу в полуфинале

28 февраля 2013, 03:39
Сюжет
Парма
На этот раз пермяки встретились с черкесским «Эльбрусом».

БК «Парма» продолжил победную серию в Тамбове. На этот раз пермяки обыграли БК «Эльбрус» из Черкесска.

Вторая полуфинальная встреча завершилась со счетом 69:66 в пользу пермяков. Практически весь матч преимущество по очкам было у пермской команды, лишь пару раз вперед выходили баскетболисты «Эльбруса».

Следующий матч пермяки проведут уже сегодня, 28 февраля, с ижевским клубом «Родники».

#Спорт#Парма
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