«Парма» проиграла в последней игре в Тамбове

Posted 1 марта 2013, 05:26
Published 1 марта 2013, 05:26
Modified 2 марта 2023, 16:45
Updated 2 марта 2023, 16:45
Вчера, 29 февраля, в Тамбове прошел заключительный матч первого полуфинального тура. Пермские баскетболисты встретились с ижевским баскетбольным клубом «Родники».
Весь матч пермяки были впереди, однако за три минуты до финального свистка ижевские баскетболисты сравняли счет, а позже довели игру до победного конца. Итог матча — 72:64 в пользу БК «Родники».
Уже с 18 по 23 марта в Перми пройдет второй полуфинальный тур.