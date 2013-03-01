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Posted 1 марта 2013, 05:26

Published 1 марта 2013, 05:26

Modified 2 марта 2023, 16:45

Updated 2 марта 2023, 16:45

«Парма» проиграла в последней игре в Тамбове

1 марта 2013, 05:26
Сюжет
Парма
Пермские баскетболисты вели всю игру, но в концовке упустили победу.

Вчера, 29 февраля, в Тамбове прошел заключительный матч первого полуфинального тура. Пермские баскетболисты встретились с ижевским баскетбольным клубом «Родники».

Весь матч пермяки были впереди, однако за три минуты до финального свистка ижевские баскетболисты сравняли счет, а позже довели игру до победного конца. Итог матча — 72:64 в пользу БК «Родники».

Уже с 18 по 23 марта в Перми пройдет второй полуфинальный тур.

#Спорт#Парма
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