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Posted 1 марта 2013, 03:33

Published 1 марта 2013, 03:33

Modified 2 марта 2023, 16:46

Updated 2 марта 2023, 16:46

Весеннее предложение от отеля «Купец»

1 марта 2013, 03:33
Гостиничный комплекс дарит скидки на проживание в весенние месяцы.

Весной в отеле «Купец» действует скидка 25% от стоимости любого номера. Цены в гостиничных номерах от 2175 до 2625 рублей.

Стоимость Н-001 «Париж» 2325 рублей сутки, 3 часа — 1350 рублей. Со второго номера до седьмого включительно 2175 рублей сутки, 3 часа — 1200 рублей. Стоимость Н-008 2625 рублей сутки, 3 часа — 1500 рублей.

В отеле также действует скидка 20% на посещение сауны. Каждый 5-й час посещения — в подарок.

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