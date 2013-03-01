Весеннее предложение от отеля «Купец»

Posted 1 марта 2013, 03:33
Published 1 марта 2013, 03:33
Modified 2 марта 2023, 16:46
Updated 2 марта 2023, 16:46
Весной в отеле «Купец» действует скидка 25% от стоимости любого номера. Цены в гостиничных номерах от 2175 до 2625 рублей.
Стоимость Н-001 «Париж» 2325 рублей сутки, 3 часа — 1350 рублей. Со второго номера до седьмого включительно 2175 рублей сутки, 3 часа — 1200 рублей. Стоимость Н-008 2625 рублей сутки, 3 часа — 1500 рублей.
В отеле также действует скидка 20% на посещение сауны. Каждый 5-й час посещения — в подарок.