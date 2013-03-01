Выбраны топ-10 главных событий фестиваля «Белые ночи-2013»

Фестиваль «Белые ночи» в этом году прочно свяжут с Днем города. «Образ Фестивального городка продиктован предстоящим 290-летием Перми, — говорится в документе. — Как человека с его юбилеем поздравляют люди, так наш город Пермь с юбилеем поздравляют города мира. Фестивальный городок будет представлять собой «реплики» архитектуры и колорита городов мира. Соседний Екатеринбург и далекий Париж, современный Нью-Йорк и древний Рим — все приносят подношения Перми».