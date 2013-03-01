Выбраны топ-10 главных событий фестиваля «Белые ночи-2013»

Posted 1 марта 2013, 04:07
Published 1 марта 2013, 04:07
Modified 2 марта 2023, 16:45
Updated 2 марта 2023, 16:45
В распоряжении Properm.ru оказался проект программы фестиваля «Белые ночи» на 2013 год. Сегодня, 1 марта, он должен быть утвержден на заседании оргкомитета по подготовке фестиваля. В любом случае, официальная часть программы появится еще нескоро, поэтому давайте пока посмотрим на черновик.
Примечательно, что «Белые ночи-2013» — это своеобразный пролог фестиваля 2014 года, как следует из документа.»2014-ый год будет объявлен в России Годом культуры. Пермь претендует на звание Центра культуры России, и фестиваль — 2014 станет заявкой Перми на участие во всероссийском проекте. 2014-ый год будет годом Олимпиады в Сочи, и фестиваль — 2014 станет своеобразной площадкой для подведения её итогов», — написано в проекте программы.
В этом году, как и в прошлом, центром фестивальной жизни в Перми станет Фестивальный городок.
Фестиваль «Белые ночи» в этом году прочно свяжут с Днем города. «Образ Фестивального городка продиктован предстоящим 290-летием Перми, — говорится в документе. — Как человека с его юбилеем поздравляют люди, так наш город Пермь с юбилеем поздравляют города мира. Фестивальный городок будет представлять собой «реплики» архитектуры и колорита городов мира. Соседний Екатеринбург и далекий Париж, современный Нью-Йорк и древний Рим — все приносят подношения Перми».
Топ-10 главных событий фестиваля практически не отличается от тех, что были в прошлом году.
Главные события фестиваля «Белые ночи в Перми — 2013»:
1. Международный фестиваль «Русское зарубежье»
2.Международный фестиваль «Вива, Мексика!»
3. Международный фестиваль уличных театров
4. Фестиваль «Живая Пермь»
5. Мероприятия межрегионального проекта «Культурный Альянс»
6. Большие музыкальные фестивали
7. Международный фестиваль духовых оркестров
8. Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает»
9. Певческий фестиваль
10. Книжная ярмарка
В разговоре с Properm.ru руководитель Театра-Театра Борис Мильграм, отвечающий за творческую часть мероприятия, комментировать проект программы фестиваля отказался. «Пока она не утверждена, я не буду ее обсуждать, нужно немного подождать. Как она утвердится, мы обязательно соберем пресс-конференцию и все подробно расскажем».
Мильграм добавил, что он занимался созданием рабочей группы фестиваля, и в нее вошел директор музея PERMM Марат Гельман.