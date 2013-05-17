ГИБДД ищет очевидцев: автомобиль сбил школьника на велосипеде и скрылся

Posted 17 мая 2013, 05:09
Published 17 мая 2013, 05:09
Modified 2 марта 2023, 16:19
Updated 2 марта 2023, 16:19
В понедельник, 13 мая в 16.00 в Индустриальном районе Перми произошло ДТП: по ул. Бабушкина со стороны ул. Карпинского в направлении ул. Танкистов двигался автомобиль под управлением водителя, который в районе дома № 9 по ул. Танкистов при повороте налево не выбрал безопасный боковой интервал и сбил несовершеннолетнего велосипедиста.
Шестиклассник стоял у края проезжей части слева. Велосипедист получил ушиб, ссадины коленного сустава справа. Водитель место ДТП оставил. Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев происшествия.