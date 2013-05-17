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Posted 17 мая 2013, 05:09

Published 17 мая 2013, 05:09

Modified 2 марта 2023, 16:19

Updated 2 марта 2023, 16:19

ГИБДД ищет очевидцев: автомобиль сбил школьника на велосипеде и скрылся

17 мая 2013, 05:09
ДТП произошло в понедельник, около четырех часов вечера на улице Бабушкина.

В понедельник, 13 мая в 16.00 в Индустриальном районе Перми произошло ДТП: по ул. Бабушкина со стороны ул. Карпинского в направлении ул. Танкистов двигался автомобиль под управлением водителя, который в районе дома № 9 по ул. Танкистов при повороте налево не выбрал безопасный боковой интервал и сбил несовершеннолетнего велосипедиста.

Шестиклассник стоял у края проезжей части слева. Велосипедист получил ушиб, ссадины коленного сустава справа. Водитель место ДТП оставил. Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев происшествия.

#Происшествия
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