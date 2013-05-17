Людмила Гаджиева: Успехи пермского образования пытаются обесценить

Posted 17 мая 2013, 09:44
Published 17 мая 2013, 09:44
Modified 2 марта 2023, 16:19
Updated 2 марта 2023, 16:19
Начальник департамента образования администрации перми Людмила Гаджиева подтвердила получение запроса от общественного совета «За права детей на образование». Напомним, общественники требуют предоставить информацию по допуску 11-классников к Единому государственному экзамену.
По мнению члена совета Владимира Морозенко, директора пермских школ ради высокого показателя по ЕГЭ могут намеренно не допускать часть учеников до экзамена. Людмила Гаджиева считает, что действия общественников — попытка обесценить достижения департамента образования.
«Вчера получила запрос г-на Морозенко В.В. о представлении информации по ЕГЭ за три последних учебных года по каждой школе города. Скорее всего, это результат обсуждения на «Эхо Перми» очередной попытки вышеуказанного заявителя обесценить достижения пермского образования», — написала чиновница в блоге на wordpress.com.
С позицией общественников не согласны и многие директора школ. Они подчеркивают: решение о допуске или не допуске учеников к итоговой аттестации принимает педагогический совет, и администрация Перми в эти дела вмешиваться не может.