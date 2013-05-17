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Posted 17 мая 2013, 09:44

Published 17 мая 2013, 09:44

Modified 2 марта 2023, 16:19

Updated 2 марта 2023, 16:19

Людмила Гаджиева: Успехи пермского образования пытаются обесценить

17 мая 2013, 09:44
Директора ряда пермских школ поддержали департамент образования и выступили с критикой совета «За права детей на образование».

Начальник департамента образования администрации перми Людмила Гаджиева подтвердила получение запроса от общественного совета «За права детей на образование». Напомним, общественники требуют предоставить информацию по допуску 11-классников к Единому государственному экзамену.

По мнению члена совета Владимира Морозенко, директора пермских школ ради высокого показателя по ЕГЭ могут намеренно не допускать часть учеников до экзамена. Людмила Гаджиева считает, что действия общественников — попытка обесценить достижения департамента образования.

«Вчера получила запрос г-на Морозенко В.В. о представлении информации по ЕГЭ за три последних учебных года по каждой школе города. Скорее всего, это результат обсуждения на «Эхо Перми» очередной попытки вышеуказанного заявителя обесценить достижения пермского образования», — написала чиновница в блоге на wordpress.com.

С позицией общественников не согласны и многие директора школ. Они подчеркивают: решение о допуске или не допуске учеников к итоговой аттестации принимает педагогический совет, и администрация Перми в эти дела вмешиваться не может.

Наталья Копылова, директор МАОУ «СОШ№70:Почему всех волнует проблема ЕГЭ? Почему подвергается сомнению профессионализм педагогов? Почему всегда нужно найти виноватого? Зачем, вообще, поднят этот вопрос? Допуск учащихся к итоговой аттестации — это решение педагогического совета. В нашей школе все 29 выпускников допущены к итоговой аттестации.
Ольга Березовская, директор МАОУ«СОШ № 140»:Я вообще не понимаю, почему общественность подняла этот вопрос. Для меня, как для руководителя, это странно. Допустить ученика к ЕГЭ или нет — этот вопрос решается только в школе и никто не может вмешиваться в решение педагогического совета. У нас за 10 лет сдачи ЕГЭ к экзаменам было не допущено 4 человека, а за предыдущие 10 лет — 3 человека. Простая арифметика! Просто все педагоги понимают, что за решением педсовета стоит судьба ребенка и его будущее. Какие могут быть подтасовки в решении таких вопросов со стороны департамента образования, непонятно.
Виктория Трусова МАОУ «СОШ № 118»:Решение о допуске к ЕГЭ принимается педагогическим советом. Ребенка не допускают к экзаменам только в исключительных случаях. Прежде чем принять такое решение, этот вопрос обсуждается с родителями, ребенком, на Совете профилактики и т.д. И не доверять решению педагогического совета, профессионализму педагогов считаю некорректным!
#Общество#Департамент образования
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