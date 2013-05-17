В Перми восьмиклассница на скутере врезалась в «Шевроле Ниву»

Около 16 часов 16 мая 2013 года восьмиклассница управляя скутером «NIRVANA IRBIS» двигалась по ул. Соликамская Мотовилихинского района Перми и допустила столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем CHEVROLET NIVA, сообщает ГИБДД по городу Перми.