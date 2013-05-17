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Posted 17 мая 2013, 05:48

Published 17 мая 2013, 05:48

Modified 2 марта 2023, 16:19

Updated 2 марта 2023, 16:19

В Перми восьмиклассница на скутере врезалась в «Шевроле Ниву»

17 мая 2013, 05:48
Сюжет
Дтп
Авария произошла на улице Соликамской в Мотовилихинском районе Перми.

Около 16 часов 16 мая 2013 года восьмиклассница управляя скутером «NIRVANA IRBIS» двигалась по ул. Соликамская Мотовилихинского района Перми и допустила столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем CHEVROLET NIVA, сообщает ГИБДД по городу Перми.

В результате аварии 15 –летння девочка госпитализирована с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Фото: ГИБДД по городу Перми

#Авто#Дтп
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