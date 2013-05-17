В Перми восьмиклассница на скутере врезалась в «Шевроле Ниву»

Posted 17 мая 2013, 05:48
Published 17 мая 2013, 05:48
Modified 2 марта 2023, 16:19
Updated 2 марта 2023, 16:19
Около 16 часов 16 мая 2013 года восьмиклассница управляя скутером «NIRVANA IRBIS» двигалась по ул. Соликамская Мотовилихинского района Перми и допустила столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем CHEVROLET NIVA, сообщает ГИБДД по городу Перми.
В результате аварии 15 –летння девочка госпитализирована с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
Фото: ГИБДД по городу Перми