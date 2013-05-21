5-летнюю Диану Овчинникову на операцию в Санкт-Петербург доставит самолет МЧС

Мама Дианы, проживающая в Соликамске, обратилась в благотворительный фонд «Чужих детей не бывает» с просьбой о помощи в лечении. Стоимость операции составляла порядка 290 тысяч рублей. Фондом были собраны финансовые средства и получена договоренность о лечении девочки на коммерческой основе в СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая больница №5 им. Н.Ф. Филатова». Для перелета к месту лечения МЧС России предоставило самолет.