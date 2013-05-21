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Posted 21 мая 2013, 05:51

Published 21 мая 2013, 05:51

Modified 2 марта 2023, 16:17

Updated 2 марта 2023, 16:17

5-летнюю Диану Овчинникову на операцию в Санкт-Петербург доставит самолет МЧС

21 мая 2013, 05:51
21 мая девочку доставят из Перми в Санкт-Петербург, где ей окажут медицинскую помощи в ГДКБ №5 им. Н.Ф. Филатова.

Ориентировочно в 14.00 по пермскому времени самолет ИЛ-76 МЧС России доставит 5-летнюю Диану Овчинникову в ГДКБ №5 города Санкт-Петербурга для оказания медицинской помощи.

Напомним, 18 апреля 2011 Диана Овчинникова, играя, случайно упала и стукнулась головой. Ей был поставлен диагноз — внутричерепная гематома. На протяжении двух лет здоровье девочки ухудшалось, она находилась в реанимации. В Пермском крае нет необходимого оборудования для помощи маленькой пациентке, поэтому лечение было решено проводить в Санкт-Петербурге.

Мама Дианы, проживающая в Соликамске, обратилась в благотворительный фонд «Чужих детей не бывает» с просьбой о помощи в лечении. Стоимость операции составляла порядка 290 тысяч рублей. Фондом были собраны финансовые средства и получена договоренность о лечении девочки на коммерческой основе в СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая больница №5 им. Н.Ф. Филатова». Для перелета к месту лечения МЧС России предоставило самолет.

#Общество#Большое савино#Операция
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