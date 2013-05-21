5-летнюю Диану Овчинникову на операцию в Санкт-Петербург доставит самолет МЧС

Posted 21 мая 2013, 05:51
Published 21 мая 2013, 05:51
Modified 2 марта 2023, 16:17
Updated 2 марта 2023, 16:17
Ориентировочно в 14.00 по пермскому времени самолет ИЛ-76 МЧС России доставит 5-летнюю Диану Овчинникову в ГДКБ №5 города Санкт-Петербурга для оказания медицинской помощи.
Напомним, 18 апреля 2011 Диана Овчинникова, играя, случайно упала и стукнулась головой. Ей был поставлен диагноз — внутричерепная гематома. На протяжении двух лет здоровье девочки ухудшалось, она находилась в реанимации. В Пермском крае нет необходимого оборудования для помощи маленькой пациентке, поэтому лечение было решено проводить в Санкт-Петербурге.
Мама Дианы, проживающая в Соликамске, обратилась в благотворительный фонд «Чужих детей не бывает» с просьбой о помощи в лечении. Стоимость операции составляла порядка 290 тысяч рублей. Фондом были собраны финансовые средства и получена договоренность о лечении девочки на коммерческой основе в СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая больница №5 им. Н.Ф. Филатова». Для перелета к месту лечения МЧС России предоставило самолет.