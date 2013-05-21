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Posted 21 мая 2013, 13:01

Published 21 мая 2013, 13:01

Modified 2 марта 2023, 16:17

Updated 2 марта 2023, 16:17

Правительство Пермского края оценит эффективность работы КГУП «Автовокзал»

21 мая 2013, 13:01
До июля будет решено, может ли быть краевое предприятие буфером или посредником по отношению к закреплённому за ним имуществом.

21 мая состоялось заседание «инфраструктурного» комитета краевого парламента, на котором министр транспорта Пермского края Владимир Митюшников рассказал законодателям о вопросе, связанном с КГУП «Автовокзал».

Митюшников отметил, что к июлю планируется завершить проверку имущественного комплекса и бизнеса КГУП «Автовокзал», для того, чтобы оценить эффективность работы предприятия и определить, объемы финансовых средств, прибыль, поступающую от сдачи имущества в аренду.

Как пишет «Новый компаньон», министерство транспорта не изменило свою позицию в отношении КГУП «Автовокзал» — краевое предприятие не должно и не может быть буфером или посредником по отношению к закреплённому за ним имуществом, либо предприятие управляет им, либо оно не должно существовать.

Стоит отметить, что некоторые депутаты, присутствующие на заседании, выразили несогласие с докладом Митюшникова, так как система управления предприятием уже давно потеряна и у депутатов есть ряд вопросов, которые так и остались без ответов.

Как сообщал Properm.ru ранее, в 2011 году Пермское УФАС России удовлетворило ходатайство ООО «Автовокзалы Прикамья» (в состав которго входит: ООО «АВ-Север», ООО «АВ-Запад» и ООО «АВ-Юг»), ООО «Альянс» и ООО «Пегас» о намерении арендовать имущество ПКГУП «Автовокзал» и предписало им дополнительные обязательства.

#Общество#Автовокзал
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