Правительство Пермского края оценит эффективность работы КГУП «Автовокзал»

Как пишет «Новый компаньон», министерство транспорта не изменило свою позицию в отношении КГУП «Автовокзал» — краевое предприятие не должно и не может быть буфером или посредником по отношению к закреплённому за ним имуществом, либо предприятие управляет им, либо оно не должно существовать.