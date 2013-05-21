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Posted 21 мая 2013, 08:13

Published 21 мая 2013, 08:13

Modified 2 марта 2023, 16:17

Updated 2 марта 2023, 16:17

Сегодня в березниковской колонии вновь будет решаться вопрос об УДО Марии Алехиной

21 мая 2013, 08:13
Вчера пермский краевой суд снял взыскания с Алехиной за поздний подъем.

На ходатайство Марии Алехиной об условно-досрочном освобождении последовал отрицательный отзыв от администрации колонии, где отбывает наказание одна из участниц панк-группы Pussy Riot, сообщает «Интерфакс-Поволжье».

Как писал Properm.ru ранее, судья березниковского городского суда временно приостановила рассмотрение прошения об условно-досрочном освобождении участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной. Дело в том, что ранее для рассмотрения не хватало некоторых документов.

Вчера, 20 мая, пермский краевой суд удовлетворил ходатайства о снятии взыскания за поздний подъем с осужденной участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной, отбывающей наказание в Березниках. Все остальные взыскания суд оставил в силе.

Сегодня, в колонии должно пройти новое заседание комиссии по рассмотрению ходатайства Марии Алехиной об УДО.

#Общество#Суд#Березники#Pussy Riot
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