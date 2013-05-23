Депутаты гордумы проигнорировали обсуждение доклада Маховикова

Posted 23 мая 2013, 12:00
Published 23 мая 2013, 12:00
Modified 2 марта 2023, 16:16
Updated 2 марта 2023, 16:16
Cегодня, 23 мая, состоялось заседание круглого стола на тему «Отчет Маховикова – шаг к прозрачности власти или профанация?». Организатором выступил пермский региональный правозащитный центр. Анатолий Маховиков на обсуждение не пришел, администрация Перми была представлена заместителем сити-менеджера Виктором Агеевым.
Ожидалось, что на заседании развернутся бурные споры, однако депутаты гордумы Перми проигнорировали событие. Правозащитники поспорили о достоинстрвах и недостатках доклада и выдвинули предложения по изменению его структуры. В частности, общественники указали не обходимость разработчки четких положений доклада, которым глава администрации будет следовать.