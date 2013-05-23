properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 мая 2013, 12:00

Published 23 мая 2013, 12:00

Modified 2 марта 2023, 16:16

Updated 2 марта 2023, 16:16

Депутаты гордумы проигнорировали обсуждение доклада Маховикова

23 мая 2013, 12:00
Сюжет
Депутаты
Не пришел на него и сам сити-менеджер. В его отсутствие общественники покритиковали его доклад.

Cегодня, 23 мая, состоялось заседание круглого стола на тему «Отчет Маховикова – шаг к прозрачности власти или профанация?». Организатором выступил пермский региональный правозащитный центр. Анатолий Маховиков на обсуждение не пришел, администрация Перми была представлена заместителем сити-менеджера Виктором Агеевым.

Ожидалось, что на заседании развернутся бурные споры, однако депутаты гордумы Перми проигнорировали событие. Правозащитники поспорили о достоинстрвах и недостатках доклада и выдвинули предложения по изменению его структуры. В частности, общественники указали не обходимость разработчки четких положений доклада, которым глава администрации будет следовать.

#Общество#Депутаты#Круглый стол#Доклад Маховикова
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика