Депутаты гордумы проигнорировали обсуждение доклада Маховикова

Ожидалось, что на заседании развернутся бурные споры, однако депутаты гордумы Перми проигнорировали событие. Правозащитники поспорили о достоинстрвах и недостатках доклада и выдвинули предложения по изменению его структуры. В частности, общественники указали не обходимость разработчки четких положений доклада, которым глава администрации будет следовать.