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Posted 23 мая 2013, 09:00

Published 23 мая 2013, 09:00

Modified 2 марта 2023, 16:16

Updated 2 марта 2023, 16:16

Hilton опять не разрешили строить отель за ЦУМом

23 мая 2013, 09:00
Комиссия по землепользованию и застройке Перми не одобрила строительство 19-этажного 5-звездочного отеля Double Tree by Hilton Perm на Петропавловской, 52а. Одна из причин — объект такой высоты принизит значение органов краевой власти.

Представители УК «BS Hospitality Management» сегодня, 23 мая, презентовали комиссии по землепользованию и застройке проект 75-метрового здания 5-звездочного отеля DoublеTtree by Hilton Perm. Участок под застройку за ЦУМом (Петропавловская, 52а) освобожден от других объектов и подготовлен к строительству.

Представитель инвестора в Перми Оксана Пономарева начала с того, что показала членам комиссии визуальный облик мировых отелей бренда Hilton. В числе плюсов пермского проекта Пономарева обозначила появление 200 новых рабочих мест, а также инвестиции, которые будут вложены в подрядчика — строительную компанию «Камская долина».

Напомним, проект строительства отеля в Перми был запланирован еще в 2008 году, тогда же был заключен договор коммерческой процессии с брендом Хилтон хотелс корпорэйшн. Архитектурной концепцией здания занималось немецкое бюро Kochta Architekten GmbH. По словам представителя инвестора, компания уже вложила в проект 320 млн рублей, ожидается, что финансирование строительства отеля составит еще около 2 млрд рублей.

Члены комиссии не одобрили проект 19-этажного здания высотой 75 метров (для сравнения, здание ЦУМа — порядка 20 метров). По мнению проектировщиков, здание отеля не впишется в архитектурную часть города и будет «торчать» из-за ЦУМа. Московский эксперт, принявший участие в заседании, сравнил проект Хилтона с «мозолящим всем глаза» зданием ВИТУСа.

Член комиссии пермский правозащитник Денис Галицкий:Странно, что я защищаю органы власти, но рядом с ними (здание законодательного собрания Пермского края, администрация губернатора — Properm.ru) нельзя строить высотные здания типа отеля Хилтон. Органы власти должны смотреться солидно, величественно, как органы власти! Вот, губернатор сидит, а над ним возвышается башня Хилтона? Насколько я знаю, в Вашингтоне запрещено строительство зданий, по высотности превышающих уровень Капитолия. И у нас такое правило должно быть. Нельзя топтать ногами органы власти.

После отказа комиссии в строительстве 74-метрового здания отеля, компания может изменить проект на 20-метровое здание.

Напомним, отель Double Tree by Hilton Perm планировалось возвести в самом центре Перми по адресу Петропавловская, 52а. Общая площадь здания — 23000 кв.м. Гостиница, рассчитанная на 170 номеров, будет включать в себя также фитнес-центр, бассейн, конференц-зал на 500 человек, скай-бар на последнем этаже с панорамным видом на город, подземную парковку на 50 мест и 4 этажа апартаментов от 26 до 52 кв.м.

#Недвижимость#Галицкий#Комиссия по землепользованию и застройке#Хилтон
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