Hilton опять не разрешили строить отель за ЦУМом

Напомним, отель Double Tree by Hilton Perm планировалось возвести в самом центре Перми по адресу Петропавловская, 52а. Общая площадь здания — 23000 кв.м. Гостиница, рассчитанная на 170 номеров, будет включать в себя также фитнес-центр, бассейн, конференц-зал на 500 человек, скай-бар на последнем этаже с панорамным видом на город, подземную парковку на 50 мест и 4 этажа апартаментов от 26 до 52 кв.м.