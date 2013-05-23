Hilton опять не разрешили строить отель за ЦУМом

Posted 23 мая 2013, 09:00
Published 23 мая 2013, 09:00
Modified 2 марта 2023, 16:16
Updated 2 марта 2023, 16:16
Представители УК «BS Hospitality Management» сегодня, 23 мая, презентовали комиссии по землепользованию и застройке проект 75-метрового здания 5-звездочного отеля DoublеTtree by Hilton Perm. Участок под застройку за ЦУМом (Петропавловская, 52а) освобожден от других объектов и подготовлен к строительству.
Представитель инвестора в Перми Оксана Пономарева начала с того, что показала членам комиссии визуальный облик мировых отелей бренда Hilton. В числе плюсов пермского проекта Пономарева обозначила появление 200 новых рабочих мест, а также инвестиции, которые будут вложены в подрядчика — строительную компанию «Камская долина».
Напомним, проект строительства отеля в Перми был запланирован еще в 2008 году, тогда же был заключен договор коммерческой процессии с брендом Хилтон хотелс корпорэйшн. Архитектурной концепцией здания занималось немецкое бюро Kochta Architekten GmbH. По словам представителя инвестора, компания уже вложила в проект 320 млн рублей, ожидается, что финансирование строительства отеля составит еще около 2 млрд рублей.
Члены комиссии не одобрили проект 19-этажного здания высотой 75 метров (для сравнения, здание ЦУМа — порядка 20 метров). По мнению проектировщиков, здание отеля не впишется в архитектурную часть города и будет «торчать» из-за ЦУМа. Московский эксперт, принявший участие в заседании, сравнил проект Хилтона с «мозолящим всем глаза» зданием ВИТУСа.
После отказа комиссии в строительстве 74-метрового здания отеля, компания может изменить проект на 20-метровое здание.
Напомним, отель Double Tree by Hilton Perm планировалось возвести в самом центре Перми по адресу Петропавловская, 52а. Общая площадь здания — 23000 кв.м. Гостиница, рассчитанная на 170 номеров, будет включать в себя также фитнес-центр, бассейн, конференц-зал на 500 человек, скай-бар на последнем этаже с панорамным видом на город, подземную парковку на 50 мест и 4 этажа апартаментов от 26 до 52 кв.м.