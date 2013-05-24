Жители Пермского края внесут предложения в программу по безопасности дорожного движения

Posted 24 мая 2013, 07:52
Published 24 мая 2013, 07:52
Modified 2 марта 2023, 16:16
Updated 2 марта 2023, 16:16
На заседании Законодательного собрания Пермского края 24 мая в первом чтении была принята концепция программы «Повышение безопасности дорожного движения в Пермском крае на 2013–2020 годы».
Необходимость принятия концепции долгосрочной целевой программы очевидна. За первые четыре месяца 2013 года статистика ДТП увеличилась на 43,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество пострадавших выросло на 44,6%. Лишь по показателю количества погибших произошло снижение на 8,5%. Подробнее со статистикой Пермского края и других регионов можно познакомиться на сайте Госавтоинспекции.
Согласно принятой концепции, целью будущей долгосрочной целевой программы является снижение количества лиц, погибших в результате ДТП. Достигнуть эту цель возможно через усовершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения; осуществление комплекса мер по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока; обеспечение повышения безопасности дорожных условий; обеспечение снижения тяжести травм в ДТП; обеспечение дальнейшего развития современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; усиление профилактических мер по повышению правосознания и ответственности участников дорожного движения, в том числе детей.
Программа будет рассчитана на 8 лет — с 2013 по 2020 годы. К 2020 году планируется достижение результатов:
— сократить число лиц, погибших в ДТП на 25% к уровню 2012 года;
— сохранить более 650 жизней участников дорожного движения;
— снизить тяжесть последствий ДТП — с 11 до 9,4 погибших на 100 пострадавших;
— сократить уровень больничной летальности пострадавших в результате ДТП с 4,2% до 3,9%.
Общий объем расходов на 2013–2020 годы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в Пермском крае, составит 804,7 млн. руб., в том числе:
— по направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» — 182,0 млн. руб. (22,6%);
— по направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» — 78,0 млн. руб. (9,6%);
— по направлению «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий» — 217,6 млн. руб. (27%);
— по направлению «Развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП» — 327,0 млн. руб. (40,6%).
Каждый житель Пермского края может внести свои поправки и предложения в концепцию до 30 мая. Их следует отправлять на электронную почту депутату Законодательного собрания Владимиру Чулошникову: chuloshnikovvv.zs@gmail.com или chuloshnikovvv@parlament.perm.ru. Высказать свое мнение о целевой программе можно и в специальной ветке на городском форуме Teron.ru.