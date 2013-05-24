Жители Пермского края внесут предложения в программу по безопасности дорожного движения

Программа будет рассчитана на 8 лет — с 2013 по 2020 годы. К 2020 году планируется достижение результатов:

— сократить число лиц, погибших в ДТП на 25% к уровню 2012 года;

— сохранить более 650 жизней участников дорожного движения;

— снизить тяжесть последствий ДТП — с 11 до 9,4 погибших на 100 пострадавших;

— сократить уровень больничной летальности пострадавших в результате ДТП с 4,2% до 3,9%.