Молодежный состав «Амкара» завершил сезон

На поле вышли молодые игроки «Амкара» и питерского «Зенита». Встреча получилась результативной. Сначала пермяки вели в счете с разницей в два гола, но затем гости забили три мяча подряд. И все же хозяева ушли от поражения. Итоговый счет — 3:3.