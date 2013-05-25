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Posted 25 мая 2013, 09:59

Published 25 мая 2013, 09:59

Modified 2 марта 2023, 16:16

Updated 2 марта 2023, 16:16

Молодежный состав «Амкара» завершил сезон

25 мая 2013, 09:59
Пермяки в своем последнем матче чемпионата сыграли вничью со сверстниками из «Зенита».

Сегодня на стадионе «Звезда» в Перми состоялся матч последнего тура чемпионата России по футболу среди молодежных составов клубов Премьер-лиги.

На поле вышли молодые игроки «Амкара» и питерского «Зенита». Встреча получилась результативной. Сначала пермяки вели в счете с разницей в два гола, но затем гости забили три мяча подряд. И все же хозяева ушли от поражения. Итоговый счет — 3:3.

В итоговой таблице молодежного чемпионата «Амкар» будет либо девятым, либо десятым (это зависит от исхода еще одной встречи тура).

Напомним, что завтра в Перми пройдет матч основных составов «Амкара» и «Зенита». Начало в 15.30.

#Спорт
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