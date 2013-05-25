В Прикамье некоторые поезда будут ходить по новому расписанию

На Свердловской магистрали в соответствии с заявкой ОАО «Пермская пригородная компания» на 2013–2014 гг. назначены 97 поездов. Часть из них будут ходить по новому расписанию, с новой нумерацией и периодичностью. Кроме того, на летний сезон некоторым поездам будут продлены маршруты следования и введены дополнительные остановочные пункты, сообщает Пермский региональный сервер.