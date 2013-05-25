В Прикамье некоторые поезда будут ходить по новому расписанию

Posted 25 мая 2013, 06:32
Published 25 мая 2013, 06:32
Modified 2 марта 2023, 16:16
Updated 2 марта 2023, 16:16
С завтрашнего дня, 26 мая, в Пермском регионе СвЖД вводится новый график движения пригородных поездов.
На Свердловской магистрали в соответствии с заявкой ОАО «Пермская пригородная компания» на 2013–2014 гг. назначены 97 поездов. Часть из них будут ходить по новому расписанию, с новой нумерацией и периодичностью. Кроме того, на летний сезон некоторым поездам будут продлены маршруты следования и введены дополнительные остановочные пункты, сообщает Пермский региональный сервер.
Подробную информацию о расписании поездов круглосуточно можно получить по телефону Единого информационно-сервисного центра 8–800–775–00–00 (звонок по России бесплатный) или на сайте www.pass.rzd.ru, а также в пригородных кассах.