Три десятка человек погибли в результате теракта в Индии

Posted 26 мая 2013, 12:27
Published 26 мая 2013, 12:27
Modified 2 марта 2023, 16:16
Updated 2 марта 2023, 16:16
Более 28 человек погибли и 24 получили ранения в штате Чхаттисгарх в результате атаки боевиков-маосистов на конвой лидеров местного отделения партии Индийский национальный конгресс.
Нападение произошло, когда политики возвращались с митинга в округе Бастар. Среди погибших президент чхаттисгархского отделения ИНК Махендра Карма. Похищены председатель регионального отделения Нанд Кумар Патель с сыном. Ранены Видья Чаран Шукла, несколько министерских постов, и еще около 20 человек, в том числе несколько полицейских, сообщает ИТАР-ТАСС.
В штате Чхаттисгарх должны были пройти выборы в местное правительство. Погибший Махендра Карма вел активную антимаоистскую пропаганду в регионе и лично следил за многими операциями против боевиков.