Три десятка человек погибли в результате теракта в Индии

Нападение произошло, когда политики возвращались с митинга в округе Бастар. Среди погибших президент чхаттисгархского отделения ИНК Махендра Карма. Похищены председатель регионального отделения Нанд Кумар Патель с сыном. Ранены Видья Чаран Шукла, несколько министерских постов, и еще около 20 человек, в том числе несколько полицейских, сообщает ИТАР-ТАСС.