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Posted 26 мая 2013, 12:27

Published 26 мая 2013, 12:27

Modified 2 марта 2023, 16:16

Updated 2 марта 2023, 16:16

Три десятка человек погибли в результате теракта в Индии

26 мая 2013, 12:27
Правоохранители начали спецоперацию по отслеживанию и поимке боевиков.

Более 28 человек погибли и 24 получили ранения в штате Чхаттисгарх в результате атаки боевиков-маосистов на конвой лидеров местного отделения партии Индийский национальный конгресс.

Нападение произошло, когда политики возвращались с митинга в округе Бастар. Среди погибших президент чхаттисгархского отделения ИНК Махендра Карма. Похищены председатель регионального отделения Нанд Кумар Патель с сыном. Ранены Видья Чаран Шукла, несколько министерских постов, и еще около 20 человек, в том числе несколько полицейских, сообщает ИТАР-ТАСС.

В штате Чхаттисгарх должны были пройти выборы в местное правительство. Погибший Махендра Карма вел активную антимаоистскую пропаганду в регионе и лично следил за многими операциями против боевиков.

#В мире#Терракт#Индия
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