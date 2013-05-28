Фотофакт: Офисных работников отправляют курить в специальные места

Posted 28 мая 2013, 04:10
Published 28 мая 2013, 04:10
Modified 2 марта 2023, 18:09
Updated 2 марта 2023, 18:09
Вчера вечером во дворе бизнес-центра «Бажов» (ул. Монастырская, 12) двое рабочих усердно собирали конструкцию, с каждым закрученным шурупом все более напоминающую остановку общественного транспорта.
Мы поинтересовались, что это такое. Сборщики объяснили, что устанавливают специальное место для курения. «С 1 июня ведь везде курить нельзя — штрафовать будут» — радостно сказали рабочие.
Напомним, с 1 июня 2013 года вступает в силу Федеральный закон РФ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», принятый 23 февраля 2013 г. Согласно статье 12 антитабачного закона, практически во всех общественных местах действует запрет на курение, его нарушение будет караться штрафами до трех тысяч рублей.
Допускается курение табака в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров. Собственник здания, не установивший специальные курительные помещения, будет наказан штрафом.
Новое место для курения успел облюбовать обслуживающий персонал бизнес-центра. И уже сегодня, в 9 утра, неспешно проводил свое время за сигаретой.