Фотофакт: Офисных работников отправляют курить в специальные места

Напомним, с 1 июня 2013 года вступает в силу Федеральный закон РФ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», принятый 23 февраля 2013 г. Согласно статье 12 антитабачного закона, практически во всех общественных местах действует запрет на курение, его нарушение будет караться штрафами до трех тысяч рублей.