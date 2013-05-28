И.о. министра культуры проигнорировал обращение пермских художников

Posted 28 мая 2013, 06:44
Published 28 мая 2013, 06:44
Modified 2 марта 2023, 18:09
Updated 2 марта 2023, 18:09
Председатель Пермского союза художников России Равиль Исмагилов рассказал Properm.ru, что Игорю Гладневу, занимающему пост и.о. министра культуры, было направлено письменное обращение с целью обратить внимание чиновников на состояние пермского искусства.
«В тексте обращения не просто обозначены самые острые проблемы, но и перечислено все, что нужно для создания благоприятных условий развития пермского искусства», — поделился Равиль Исмагилов. Кроме того, союз художников обеспокоен тем, что уже долгое время в Перми устраивают выставки лишь «привоздных звезд» и совершенно не оказывается поддержка местным художникам.
Как сообщил председатель общественной организации, обращения уже не раз отсылались меняющимся министрам культуры, однако к результату это не приводило. Равиль Исмагилов отметил, что сейчас он ждет реакции, однако понимает, что в связи с тем, что советником вновь выбран Марат Гельман, культурная политика вряд ли поменятеся. Надо отметить, письменного ответа Пермский «Союз художников» так и не получил.