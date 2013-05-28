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Posted 28 мая 2013, 06:44

Published 28 мая 2013, 06:44

Modified 2 марта 2023, 18:09

Updated 2 марта 2023, 18:09

И.о. министра культуры проигнорировал обращение пермских художников

28 мая 2013, 06:44
Пермское отделение cоюза художников России в адрес исполняющего обязанности министра культуры Пермского края Игоря Гладнева направило обращение, касающееся проблем пермского искусства.

Председатель Пермского союза художников России Равиль Исмагилов рассказал Properm.ru, что Игорю Гладневу, занимающему пост и.о. министра культуры, было направлено письменное обращение с целью обратить внимание чиновников на состояние пермского искусства.

«В тексте обращения не просто обозначены самые острые проблемы, но и перечислено все, что нужно для создания благоприятных условий развития пермского искусства», — поделился Равиль Исмагилов. Кроме того, союз художников обеспокоен тем, что уже долгое время в Перми устраивают выставки лишь «привоздных звезд» и совершенно не оказывается поддержка местным художникам.

Как сообщил председатель общественной организации, обращения уже не раз отсылались меняющимся министрам культуры, однако к результату это не приводило. Равиль Исмагилов отметил, что сейчас он ждет реакции, однако понимает, что в связи с тем, что советником вновь выбран Марат Гельман, культурная политика вряд ли поменятеся. Надо отметить, письменного ответа Пермский «Союз художников» так и не получил.

#Общество#Искусство#Гельман#Министр культуры
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