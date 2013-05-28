И.о. министра культуры проигнорировал обращение пермских художников

Как сообщил председатель общественной организации, обращения уже не раз отсылались меняющимся министрам культуры, однако к результату это не приводило. Равиль Исмагилов отметил, что сейчас он ждет реакции, однако понимает, что в связи с тем, что советником вновь выбран Марат Гельман, культурная политика вряд ли поменятеся. Надо отметить, письменного ответа Пермский «Союз художников» так и не получил.