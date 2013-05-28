Прокуратура поймала «Пермдорстрой» на незаконном ремонте Героев Хасана

По результатам проверки исполнения органами местного самоуправления Перми законодательства о безопасности дорожного движения, Пермской прокуратурой были возбуждены дела об административных нарушениях в отношении МКУ «Пермблагоустройство» и ОАО «Пермдорстрой» по статье «Строительство, реконструкция объекта капитального строительства в случае без разрешения на строительство, если для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено получение разрешений на строительство».