Прокуратура поймала «Пермдорстрой» на незаконном ремонте Героев Хасана

Posted 28 мая 2013, 05:55
Published 28 мая 2013, 05:55
Modified 2 марта 2023, 18:09
Updated 2 марта 2023, 18:09
МКУ «Пермблагоустройство», заключив контракт с ООО «Институт региональной стратегии»на выполнение проекта планировки улицы Героев Хасана стоимостью более 1,5 млн. рублей, осуществило оплату работ из средств бюджета Пермского края, а не города Перми. В результате вмешательства прокуратуры работы будут оплачены из бюджета города, в соответствии с постановлением администрации Перми от 16.08.2012 № 462.
Так же МКУ «Пермблагоустройство» получило разрешение на реконструкцию улицы Героев Хасана только 30 апреля 2013 года, фактически выполнение работ началось с ноября 2012 года.
По результатам проверки исполнения органами местного самоуправления Перми законодательства о безопасности дорожного движения, Пермской прокуратурой были возбуждены дела об административных нарушениях в отношении МКУ «Пермблагоустройство» и ОАО «Пермдорстрой» по статье «Строительство, реконструкция объекта капитального строительства в случае без разрешения на строительство, если для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено получение разрешений на строительство».