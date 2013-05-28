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Posted 28 мая 2013, 04:08

Published 28 мая 2013, 04:08

Modified 2 марта 2023, 18:09

Updated 2 марта 2023, 18:09

ПЗСП покажет новинки предприятия на Пермской ярмарке

28 мая 2013, 04:08
14 мая стартовала 19-я международная выставка «Строительный комплекс регионов России». ОАО ПЗСП традиционно представляет свою продукцию на крупнейшей специализированной выставке Урала.

Выставочный стенд предприятия изготовлен с применением собственной продукции — закаленного стекла и газобетонных блоков. Планируется, что за период выставки стенд компании посетят порядка двух с половиной тысяч потенциальных клиентов. В настоящее время устойчивый спрос у посетителей вызывает продукция завода, применяемая в малоэтажном строительстве: от проектов коттеджных домов до соответствующих стройматериалов.

Также большой интерес посетители выставки проявляют к новинкам предприятия — изделиям из закаленного стекла, стальным дверям производства ПЗСП, металлопластиковым окнам немецкой компании Schuco (ПЗСП является эксклюзивным представителем Schuco в Пермском крае).

Стенд ОАО ПЗСП располагается в 1 павильоне ВЦ «Пермская ярмарка». Здесь вы увидите образцы продукции предприятия и сможете задать любые вопросы специалистам ООО «Торговый дом ПЗСП». Часы работы выставки: 15–16 мая — с 10.00 до 18.00, 17 мая — с 10.00 до 17.00

#Новости компаний недвижимости#ПЗСП
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