ПЗСП покажет новинки предприятия на Пермской ярмарке

Выставочный стенд предприятия изготовлен с применением собственной продукции — закаленного стекла и газобетонных блоков. Планируется, что за период выставки стенд компании посетят порядка двух с половиной тысяч потенциальных клиентов. В настоящее время устойчивый спрос у посетителей вызывает продукция завода, применяемая в малоэтажном строительстве: от проектов коттеджных домов до соответствующих стройматериалов.