ПЗСП покажет новинки предприятия на Пермской ярмарке

Posted 28 мая 2013, 04:08
Published 28 мая 2013, 04:08
Modified 2 марта 2023, 18:09
Updated 2 марта 2023, 18:09
Выставочный стенд предприятия изготовлен с применением собственной продукции — закаленного стекла и газобетонных блоков. Планируется, что за период выставки стенд компании посетят порядка двух с половиной тысяч потенциальных клиентов. В настоящее время устойчивый спрос у посетителей вызывает продукция завода, применяемая в малоэтажном строительстве: от проектов коттеджных домов до соответствующих стройматериалов.
Также большой интерес посетители выставки проявляют к новинкам предприятия — изделиям из закаленного стекла, стальным дверям производства ПЗСП, металлопластиковым окнам немецкой компании Schuco (ПЗСП является эксклюзивным представителем Schuco в Пермском крае).
Стенд ОАО ПЗСП располагается в 1 павильоне ВЦ «Пермская ярмарка». Здесь вы увидите образцы продукции предприятия и сможете задать любые вопросы специалистам ООО «Торговый дом ПЗСП». Часы работы выставки: 15–16 мая — с 10.00 до 18.00, 17 мая — с 10.00 до 17.00