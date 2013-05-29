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Posted 29 мая 2013, 04:44

Published 29 мая 2013, 04:44

Modified 2 марта 2023, 18:09

Updated 2 марта 2023, 18:09

Honda Civic с преждевременным рестайлингом появится у нас летом

29 мая 2013, 04:44
Вышедший не так давно седан Civiс последнего поколения уже успел пережить модернизацию.

Сразу после старта продаж новинки на нее обрушилась волна критики. В первую очередь, за унылую отделку из дешевых материалов. Honda отреагировала не сразу, но отреагировала.

В итоге Civic чуть-чуть преобразился спереди и сзади, но главные перемены кроются в интерьере и нюансах отделки.

По разным данным, обновленный Civic появится у нас уже в июне этого года. По-прежнему, с одним мотором — 1,8 л, который трудится в паре с 6-ступенчатой механикой либо 5-диапазонным автоматом.

Комплектаций будет три, но цены пока не объявлены. На данный момент Civic седан предлагается по цене от 749 000.

#Авто#Хонда#Honda civic#Рестайлинг
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