Honda Civic с преждевременным рестайлингом появится у нас летом

Posted 29 мая 2013, 04:44
Published 29 мая 2013, 04:44
Modified 2 марта 2023, 18:09
Updated 2 марта 2023, 18:09
Сразу после старта продаж новинки на нее обрушилась волна критики. В первую очередь, за унылую отделку из дешевых материалов. Honda отреагировала не сразу, но отреагировала.
В итоге Civic чуть-чуть преобразился спереди и сзади, но главные перемены кроются в интерьере и нюансах отделки.
По разным данным, обновленный Civic появится у нас уже в июне этого года. По-прежнему, с одним мотором — 1,8 л, который трудится в паре с 6-ступенчатой механикой либо 5-диапазонным автоматом.
Комплектаций будет три, но цены пока не объявлены. На данный момент Civic седан предлагается по цене от 749 000.