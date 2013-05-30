Изнанка бизнеса: Пирамиду МММ разворовал и разрушил лично Мавроди

Но Мавроди лишил их этого права, а все решения принимал контрольно-ревизионный отдел (КРО). У этого КРО были подставные люди (счета). И в определенный момент эти вот поручения на оказание помощи КРО начали направлять на свои карточки. Раньше «десятник» бы мог отследить, что деньги уходят на одни и те же карты постоянно, а тут люди сами по себе. Конечно, через какое-то время пошли слухи по системе, что воруют деньги, но слухи дольше ползут, чем деньги воруются. Когда уже из системы были выведены все деньги (ну не все, я образно говорю, часть денег все равно у кого-то осталась, невозможно прямо всё своровать), никто не знает, КРО только об этом знает. Так они несколько миллиардов точно вывели.