Изнанка бизнеса: Пирамиду МММ разворовал и разрушил лично Мавроди

Posted 30 мая 2013, 05:10
Published 30 мая 2013, 05:10
Modified 2 марта 2023, 18:09
Updated 2 марта 2023, 18:09
В Перми снова активизировались МММщики. Properm.ru уже сообщал о том, что возле пермской сети магазинов «СемьЯ» распространяется реклама проекта «Семья — социальный эксперимент». Впрочем, сейчас на сайтенаходится совсем другой проект, но тоже авторства Сергея Мавроди — «Империал».
Кроме того, некоторое время в центре Перми висела яркая реклама МММ, не только не скрывавшая, что МММ — это финансовая пирамида, но и предлагавшая узнать про нее всё.
Наши партнеры — портал 66.ru — пообщались с одним из бывших участников МММ из Екатеринбурга — он был вполне успешен, а потому в пирамиде достиг должности «тысячника». Мы ждали рассказа о разочаровании в пирамидостроении, а оказалось, что Слава сейчас строит свою собственную пирамиду в Екатеринбурге, в которой, по его словам, уже две тысячи участников. Впрочем, судите сами, вот его рассказ.
В МММ на начальной стадии было много тех, кто реально проникся идеей. Вот, например, я. У меня был небольшой автобизнес — продажа подержанных машин, которые привозил из-за рубежа. Но пару лет назад меня пригласил в МММ знакомый, предложил попробовать. В итоге я бизнес оставил, так как полностью отдался МММ, потому что проникся идеей, поверил в нее. Еще плюс повлиял фильм «Пирамида», где Серебряков в главной роли. Конечно, продавать автомобили — тоже хорошо, да и деньги этот бизнес приносил, но это обыкновенная барыжная процедура.
МММ привлекала тем, что была справедливая система вознаграждений. Система бонусов была рассчитана таким образом, что их на основе общепринятых правил получали участники. Не банкиры, не директора, не начальники, а именно участники. Участники делились на активных и пассивных. Пассивные — это те, кто вкладывал деньги и получал свой процент, помощь от системы. А были активные участники, которые приглашали людей в систему. У последних со временем статус рос и вместе с ним — доходы.
Средний вклад в пирамиду был в районе 30 тыс. рублей. На первом этапе я привлекал каких-то своих знакомых. Это несложно: ты людям рассказываешь, делишься своим опытом. Конечно, были те, кто считал, что я свихнулся, но большая часть верила мне. Сначала привлек 50 человек, а потом моя структура увеличилась до тысячи примерно.
Я никого не обманывал, призывая нести деньги в МММ. Я же людям объяснял: вкладывайте свободные средства, не надо отдавать последнее, продавать квартиры, как некоторые сумасшедшие делали. Но у меня была уверенность в системе. И люди, видимо, это чувствовали.
В месяц можно было заработать и 500 тысяч рублей. Был у меня такой месяц. Конечно, я его запомнил. Но обычно брал себе на жизнь 50–100 тыс. рублей. Просто участники оказывали друг другу материальную помощь по общим правилам.
В МММ никогда не было 30 млн участников. Это все фантазии Мавроди. По моим данным, в пике в системе было зарегистрировано около 1 млн человек, но реально деньги вкладывали, были активны около 700 тыс. участников. Но деньги все равно в системе были гигантские — больше 20 млрд рублей.
Пирамиду МММ разворовал и разрушил лично Мавроди. Когда МММ-2011 рухнула, то систему изменили — в МММ-2012 деньги хранились на счетах у вкладчиков, а не на карте «десятника». Людям эта схема понравилась, поскольку они перестали доверять руководству, а тут деньги у них лежат, все надежно. До этого «десятники» решали, кому и сколько денег участник должен отправить, они знали, у кого сколько денег есть.
Но Мавроди лишил их этого права, а все решения принимал контрольно-ревизионный отдел (КРО). У этого КРО были подставные люди (счета). И в определенный момент эти вот поручения на оказание помощи КРО начали направлять на свои карточки. Раньше «десятник» бы мог отследить, что деньги уходят на одни и те же карты постоянно, а тут люди сами по себе. Конечно, через какое-то время пошли слухи по системе, что воруют деньги, но слухи дольше ползут, чем деньги воруются. Когда уже из системы были выведены все деньги (ну не все, я образно говорю, часть денег все равно у кого-то осталась, невозможно прямо всё своровать), никто не знает, КРО только об этом знает. Так они несколько миллиардов точно вывели.
Менты против МММ оказались бессильны. Я слышал, что по екатеринбургским офисам ходили, пытались говорить, кого-то вызывали на какие-то допросы беспонтовые, но мы пользовались услугами одной юрфирмы, которая следила, чтобы ничего противозаконного в наших действиях не было.
Шансы выйти в плюсе больше у того, кто ближе к истокам системы. Я лично в плюсе остался. Но видите, я понимал просто, когда надо поставить крест на МММ. Поэтому я свои вложенные деньги получил и вышел. Но, конечно, 20% участников пирамиды — моих знакомых — со мной сейчас предпочитают не общаться.
Мавроди сознательно разрушал МММ. Например, он в декабре выложил видео, в котором он говорит, что наша система классная, все у нас супер, финансовый апокалипсис неизбежен. Через два-три дня он публикует еще один ролик, заявляя в нем, что люди стали активно выводить деньги из системы. Получается, что два дня назад все было хорошо, а тут вдруг люди побежали. Так ведь не бывает.
«Зачем вы выводите все деньги? Если так будет продолжаться, то вы же понимаете, вы систему обрушите! Вы берите, сколько вам надо. Зачем все забираете? Вы что, конца света испугались? Или перед Новым годом деньги снимаете? Я не понимаю. И я вас призываю не снимать деньги, а наоборот, вкладывать», — восклицал Мавроди. В итоге он ввел ограничения — аннулировал мавры (валюта МММ). По сути, он тем самым обнулил вклады участников системы.
Создавая все новые пирамиды и обещая все более высокую доходность, Мавроди просто пытается заманить хоть кого-то. Доходность в 70–100% в месяц — это однозначно лохотрон. Мавроди отжал все деньги с помощью тех технических возможностей, о которых я вам рассказал. Но невозможно же все деньги украсть: кто-то выигрыши свои взял, кто-то в плюсе вышел. Вот вы, например, футболку постирали, повесили на веревку, с нее вода стекла, но ее же еще можно отжать. Вот точно так же и с МММ. Те люди, которые потеряли деньги, они даже на 100%-ю доходность не пойдут. Но вот те, кто вышел в плюсе, могут еще рискнуть, подумав, что просто Мавроди кто-то помешал. Тем более что Сергей Пантелеевич отлично умеет зомбировать людей. Сейчас он их выжмет до конца. И после этого МММ останется только в истории.