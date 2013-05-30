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Posted 30 мая 2013, 08:41

Published 30 мая 2013, 08:41

Modified 2 марта 2023, 18:09

Updated 2 марта 2023, 18:09

ООО «ПИТЦ «Геофизика» успешно прошло Аудит-2013

30 мая 2013, 08:41
В ходе проведения аудита московские специалисты дали рекомендации по улучшению деятельности предприятия.

С 21 по 23 мая в ООО «ПИТЦ «Геофизика», входящего в Группу компаний «Нефтьсервсхолдинг», московскими аудиторами был проведен наблюдательный аудит интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям стандартов ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001 (требованиям системы менеджмента качества, системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности и системы экологического менеджмента).

В ходе проведения аудита были даны рекомендации по улучшению деятельности предприятия. И, что очень порадовало руководство предприятия, в этом году аудиторы практически не выявили отклонений, не было и серьезных замечаний. Более того, в отчетном документе, представленном на расширенном заседании по результатам аудита, отмечены положительные аспекты, среди которых победа предприятия в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Добрянском муниципальном районе по итогам 2012 г., применение новейшего оборудования, значительно снижающее негативное воздействие на окружающую среду, повышение уровня удовлетворенности со стороны Заказчика по сравнению с прошлыми периодами, который является сегодня одним из ключевых моментов успеха предприятия и т.д. Была проверена одна из полевых партий ГТИ с выездом на Уньвинское месторождение, в ходе которого так же было подтверждено, что система менеджмента предприятия соответствует требованиям международных стандартов.

Главным результатом проведенной проверки стало продление действия сертификатов ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001, что для ПИТЦ «Геофизика» является важным конкурентоспособным фактором работы в рыночных условиях.

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