ООО «ПИТЦ «Геофизика» успешно прошло Аудит-2013

В ходе проведения аудита были даны рекомендации по улучшению деятельности предприятия. И, что очень порадовало руководство предприятия, в этом году аудиторы практически не выявили отклонений, не было и серьезных замечаний. Более того, в отчетном документе, представленном на расширенном заседании по результатам аудита, отмечены положительные аспекты, среди которых победа предприятия в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Добрянском муниципальном районе по итогам 2012 г., применение новейшего оборудования, значительно снижающее негативное воздействие на окружающую среду, повышение уровня удовлетворенности со стороны Заказчика по сравнению с прошлыми периодами, который является сегодня одним из ключевых моментов успеха предприятия и т.д. Была проверена одна из полевых партий ГТИ с выездом на Уньвинское месторождение, в ходе которого так же было подтверждено, что система менеджмента предприятия соответствует требованиям международных стандартов.