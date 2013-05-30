Сбербанк России совместно с СК «Олимпия» проводят акцию «Навстречу спорту»

Posted 30 мая 2013, 10:16
Published 30 мая 2013, 10:16
Modified 2 марта 2023, 18:09
Updated 2 марта 2023, 18:09
В воскресенье, 2 июня, Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» и спортивный комплекс «Олимпия» проводят акцию «Навстречу спорту», приуроченную к международному Дню защиты детей.
В рамках акции пройдут соревнования команд воспитанников учреждений–участников благотворительного проекта Западно-Уральского банка Сбербанка России «Счастливое детство» и команды детей сотрудников банка. Также запланированы состязания между командами воспитателей детских учреждений и командой сотрудников банка.
Участников праздника спорта ждут эстафеты среди детей 10-12 лет и среди детей 13-15 лет. Спортсмены и болельщики увидят яркие и запоминающиеся показательные выступления пловцов и синхронистов и выступление хореографического коллектива. Также команды поддержки будут сражаться за ценный приз в конкурсе для болельщиков. По завершению состязаний дети смогут посетить аквапарк спортивного комплекса «Олимпия».
Данный праздник стал возможным благодаря благотворительному проекту Западно-Уральского банка Сбербанка России «Счастливое детство». Напомним, что проект «Счастливое детство» направлен на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На территории Пермского края в проекте участвуют четыре учреждения, два – в Республике Коми и одно – в Удмуртской Республике. В 2013 году в рамках «Счастливого детства» поставлена задача повышения интереса детей к родному краю и раскрытия широкого спектра возможностей для самореализации в своем крае, в том числе – формирования навыков здорового образа жизни.