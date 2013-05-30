Сбербанк России совместно с СК «Олимпия» проводят акцию «Навстречу спорту»

Данный праздник стал возможным благодаря благотворительному проекту Западно-Уральского банка Сбербанка России «Счастливое детство». Напомним, что проект «Счастливое детство» направлен на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На территории Пермского края в проекте участвуют четыре учреждения, два – в Республике Коми и одно – в Удмуртской Республике. В 2013 году в рамках «Счастливого детства» поставлена задача повышения интереса детей к родному краю и раскрытия широкого спектра возможностей для самореализации в своем крае, в том числе – формирования навыков здорового образа жизни.