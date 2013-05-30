В Пермском госуниверситете открылась «Золотая линия»

Напомним, что в центре Перми уже есть турмаршрута: «Зеленая линия», знакомящая горожан и гостей города с достопримечательностями Перми, и «Красная линия», рассказывающая истории любви известных писателей, музыкантов, ученых, чья жизнь была связана со столицей Прикамья.