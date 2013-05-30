В Пермском госуниверситете открылась «Золотая линия»

Posted 30 мая 2013, 10:30
Published 30 мая 2013, 10:30
Modified 2 марта 2023, 18:09
Updated 2 марта 2023, 18:09
Сегодня в Перми появился новый экскурсионный маршрут – «Золотая линия». Он проходит по территории студенческого городка ПГНИУ и рассказывает о старейшем университете на Урале.
Узнать о легендах студгородка, его жизни и истории университета помогут информационные стенды, установленные вдоль всего маршрута.
Напомним, что в центре Перми уже есть турмаршрута: «Зеленая линия», знакомящая горожан и гостей города с достопримечательностями Перми, и «Красная линия», рассказывающая истории любви известных писателей, музыкантов, ученых, чья жизнь была связана со столицей Прикамья.