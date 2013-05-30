В Перми за один день с автомобилей украли четыре госномера

За минувшие сутки стражи порядка зафиксировали несколько аналогичных случаев. Объектами посягательств злоумышленников стали еще три регистрационных знака, снятых с автомобилей разных марок в Кировском, Свердловском и Индустриальном районах, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.