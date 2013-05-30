В Перми за один день с автомобилей украли четыре госномера

Posted 30 мая 2013, 05:55
Published 30 мая 2013, 05:55
Modified 2 марта 2023, 18:09
Updated 2 марта 2023, 18:09
Утром 28 мая в отдел полиции Кировсого Перми обратился 33-летний мужчина, который сообщил о пропаже государственных регистрационных знаков со своего автомобиля »Nissan Primera». автомобиль воддитель накануне припарковал на придомовой территории многоквартирного дома по улице Волгодонская.
За минувшие сутки стражи порядка зафиксировали несколько аналогичных случаев. Объектами посягательств злоумышленников стали еще три регистрационных знака, снятых с автомобилей разных марок в Кировском, Свердловском и Индустриальном районах, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.