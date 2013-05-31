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Posted 31 мая 2013, 10:06

Published 31 мая 2013, 10:06

Modified 2 марта 2023, 18:09

Updated 2 марта 2023, 18:09

Во время автопробега операторы сотовой связи проверят ее качество

31 мая 2013, 10:06
Юбилейный автопробег региональной общественной организации «Союз операторов связи Пермского края» пройдет с 3 по 6 июня.

В рамках юбилейных мероприятий — четырехсотлетию воцарения Династии Романовых 3 июня в Перми стартует 5-й Юбилейный автопробег региональной общественной организации «Союз операторов связи Пермского края».

В автопробеге по маршруту Пермь-Чердынь-Ныроб–Екатеринбург (Ганина яма)–Пермь примут участие представители различных сотовых операторов, ГТРК «Пермь», управления ФГУП «Почта России», «Союза воинов Афганистана» и «Ветеранов 52-й ракетной дивизии», Территориальное Управление Роскомнадзора по Пермскому краю и многие другие.

У представителей сотовых операторов есть и свои мотивы — во время автопробега участники хотят проверить состояние сотовой связи по маршруту и наметить пути улучшения связи и интернета в малых посёлках и на трассах. Ведь ни для кого не секрет, что покрытие сотовой связи вдалеке от крупных городов оставляет желать лучшего.

Участники автопробега стартуют 3 июня в 8:30 с площади перед Театром оперы и балета, а финишируют 6 июня в 15:00 по адресу Техническая, 7.

#Авто
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