Во время автопробега операторы сотовой связи проверят ее качество

Posted 31 мая 2013, 10:06
Published 31 мая 2013, 10:06
Modified 2 марта 2023, 18:09
Updated 2 марта 2023, 18:09
В рамках юбилейных мероприятий — четырехсотлетию воцарения Династии Романовых 3 июня в Перми стартует 5-й Юбилейный автопробег региональной общественной организации «Союз операторов связи Пермского края».
В автопробеге по маршруту Пермь-Чердынь-Ныроб–Екатеринбург (Ганина яма)–Пермь примут участие представители различных сотовых операторов, ГТРК «Пермь», управления ФГУП «Почта России», «Союза воинов Афганистана» и «Ветеранов 52-й ракетной дивизии», Территориальное Управление Роскомнадзора по Пермскому краю и многие другие.
У представителей сотовых операторов есть и свои мотивы — во время автопробега участники хотят проверить состояние сотовой связи по маршруту и наметить пути улучшения связи и интернета в малых посёлках и на трассах. Ведь ни для кого не секрет, что покрытие сотовой связи вдалеке от крупных городов оставляет желать лучшего.
Участники автопробега стартуют 3 июня в 8:30 с площади перед Театром оперы и балета, а финишируют 6 июня в 15:00 по адресу Техническая, 7.