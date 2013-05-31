Во время автопробега операторы сотовой связи проверят ее качество

У представителей сотовых операторов есть и свои мотивы — во время автопробега участники хотят проверить состояние сотовой связи по маршруту и наметить пути улучшения связи и интернета в малых посёлках и на трассах. Ведь ни для кого не секрет, что покрытие сотовой связи вдалеке от крупных городов оставляет желать лучшего.