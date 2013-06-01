Краевая филармония проведет благотворительный концерт

2 июня в 15.00 Пермская краевая филармония, следуя многолетней традиции, приглашает детей и родителей на благотворительный концерт, посвященный Международному дню защиты детей. В программе примут участие солисты и коллективы филармонии, а также юные музыканты Перми и Пермского края.