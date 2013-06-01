Краевая филармония проведет благотворительный концерт

Posted 1 июня 2013, 08:57
Published 1 июня 2013, 08:57
Modified 2 марта 2023, 18:09
Updated 2 марта 2023, 18:09
2 июня в 15.00 Пермская краевая филармония, следуя многолетней традиции, приглашает детей и родителей на благотворительный концерт, посвященный Международному дню защиты детей. В программе примут участие солисты и коллективы филармонии, а также юные музыканты Перми и Пермского края.
На концерт были приглашены учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств Перми и края, дети сотрудников промышленных предприятий, таких как ОАО «Мотовилихинские заводы» и ООО «Камкабель», сообщает NewsKo.