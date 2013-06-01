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Posted 1 июня 2013, 08:57

Published 1 июня 2013, 08:57

Modified 2 марта 2023, 18:09

Updated 2 марта 2023, 18:09

Краевая филармония проведет благотворительный концерт

1 июня 2013, 08:57
Посвященный дню защиты детей.

2 июня в 15.00 Пермская краевая филармония, следуя многолетней традиции, приглашает детей и родителей на благотворительный концерт, посвященный Международному дню защиты детей. В программе примут участие солисты и коллективы филармонии, а также юные музыканты Перми и Пермского края.

На концерт были приглашены учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств Перми и края, дети сотрудников промышленных предприятий, таких как ОАО «Мотовилихинские заводы» и ООО «Камкабель», сообщает NewsKo.

#Афиша#Филармония#День защиты детей
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