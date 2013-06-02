Пермский район поделился землей под строительство паркинга для аэропорта

В администрацию Пермского района обратилось руководство аэропорта с просьбой о выделении им этого участка. Просьба была одобрена. Гендиректор ОАО «Международный аэропорт «Пермь» Эдуард Кошенсков уточнил, что сейчас этот участок будет передан краевым властям, а уже с ними аэропорт заключить договор долгосрочной аренды. Этот участок необходим аэропорту для создания автопарковки.