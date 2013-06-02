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Posted 2 июня 2013, 08:37

Published 2 июня 2013, 08:37

Modified 2 марта 2023, 18:08

Updated 2 марта 2023, 18:08

Пермский район поделился землей под строительство паркинга для аэропорта

2 июня 2013, 08:37
Сюжет
Аэропорт
Администрация Пермского муниципального района предоставила участок 76 га земли, расположенный на территории Савинского сельского поселения, под строительство аэровокзального комплекса.

Информация о предоставлении замельного участка под строительство паркинга для аэропорта была опубликована на сайте Пермского района. «Ъ» пишет, что участок расположен вблизи аэропорта.

В администрацию Пермского района обратилось руководство аэропорта с просьбой о выделении им этого участка. Просьба была одобрена. Гендиректор ОАО «Международный аэропорт «Пермь» Эдуард Кошенсков уточнил, что сейчас этот участок будет передан краевым властям, а уже с ними аэропорт заключить договор долгосрочной аренды. Этот участок необходим аэропорту для создания автопарковки.

Пермский аэропорт, расположенный в Пермском районе, в настоящее время занимает площадь примерно 195 га. Из них 162 га земли занимают взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, ангары. Земельный участок находится в федеральной собственности и сдан в долгосрочную аренду аэропорту. Предполагается, что новый аэровокзал (который должен появиться к концу 2015 года) будет построен в 500–600 метрах западнее существующего здания. Под застройку будет задействовано 8–9 га.

#Банки#Аэропорт#Земля
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