Пермский район поделился землей под строительство паркинга для аэропорта

Posted 2 июня 2013, 08:37
Published 2 июня 2013, 08:37
Modified 2 марта 2023, 18:08
Updated 2 марта 2023, 18:08
Информация о предоставлении замельного участка под строительство паркинга для аэропорта была опубликована на сайте Пермского района. «Ъ» пишет, что участок расположен вблизи аэропорта.
В администрацию Пермского района обратилось руководство аэропорта с просьбой о выделении им этого участка. Просьба была одобрена. Гендиректор ОАО «Международный аэропорт «Пермь» Эдуард Кошенсков уточнил, что сейчас этот участок будет передан краевым властям, а уже с ними аэропорт заключить договор долгосрочной аренды. Этот участок необходим аэропорту для создания автопарковки.
Пермский аэропорт, расположенный в Пермском районе, в настоящее время занимает площадь примерно 195 га. Из них 162 га земли занимают взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, ангары. Земельный участок находится в федеральной собственности и сдан в долгосрочную аренду аэропорту. Предполагается, что новый аэровокзал (который должен появиться к концу 2015 года) будет построен в 500–600 метрах западнее существующего здания. Под застройку будет задействовано 8–9 га.