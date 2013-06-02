Телекомпания ТВ3 в Кудымкаре начала съемки фильма о чуди

Posted 2 июня 2013, 04:00
Published 2 июня 2013, 04:00
Modified 2 марта 2023, 18:09
Updated 2 марта 2023, 18:09
Съёмки фильма о народе «чудь» начались вчера, 1 июня, в древнем чудском городище Курегкар (в переводе с коми-пермяцкого языка — «птичье гнездо»). Оно находится недалеко от села Большая Коча Кочевского района.
Курегкар считается археологическим памятником, датируемым еще VI веком. Согласно поверью, чудь, проживающая в этом городище, отказалась принимать христианскую веру и ушла жить под землю. До сих пор про Курегкар рассказывают разные мистические истории, например, жители близлежащих деревень говорят, что по ночам видят светящиеся огоньки около древнего городища.