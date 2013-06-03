Новая SKODA Octavia вызвала у пермяков небывалый интерес

Posted 3 июня 2013, 08:15
Published 3 июня 2013, 08:15
Modified 2 марта 2023, 18:08
Updated 2 марта 2023, 18:08
Новое поколение SKODA Octavia поклонники марки ждали еще с 2012 года. Сначала — информация по крупицам, тизеры в интернете, первые компьтерные изображения новинки. Позднее концерн Volkswagen Group начал раскрывать всю информацию о машине: внешность стала строже, внутреннее пространство — еще больше, моторы — современнее. Прием заказов на новую SKODA Octavia начался еще в мае 2013 года, тут и стал заметен большой народный интерес.
Как отказаться от личного знакомства с автомобилем, которому мэтры из британского Top Gear поставили оценки даже выше, чем соплатформенникам VW Golf 7 и SEAT Leon.
Предыдущее поколения «Октавии» бестселлером не было, однако год от года показывало стабильные продажи с тенденцией к росту, постепенно завоевывая собственную лояльную аудиторию. И, если этой аудитории понравятся цены на новинку, SKODA Octavia вполне может серьезно потеснить одноклассников. Цены, к слову, не пугающие. В базовом исполнении «Октавия» даже чуть подешевела, а по сравнению с прародителем — Golf VII — получается еще выгоднее: на 10 000 дешевле, но сразу с турбомотором 105 л.с., а не 85.
Доступно четыре мотора: три бензиновых — 1,2 TSI (105 л.с.), 1,4 TSI (140 л.с.) и 1,8 TSI (180 л.с.), а также один дизель — 2,0 TDI (143 л.с.). Бензиновые двигатели могут сочетаться и с механикой (пять ступеней для младшего мотора и шесть — для 1,4 и 1,8), и с семиступенчатым роботом DSG, а вот дизель доступен в только сочетании с шестиступенчатой коробкой передач DSG.
Познакомиться с новым поколением SKODA Octavia, более подробно узнать о ценах, особенностях комплектаций, доступной стоимости владения, а также пройти тест-драйв можно в любой день в автоцентре SKODA в Камской долине.