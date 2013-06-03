Новая SKODA Octavia вызвала у пермяков небывалый интерес

Предыдущее поколения «Октавии» бестселлером не было, однако год от года показывало стабильные продажи с тенденцией к росту, постепенно завоевывая собственную лояльную аудиторию. И, если этой аудитории понравятся цены на новинку, SKODA Octavia вполне может серьезно потеснить одноклассников. Цены, к слову, не пугающие. В базовом исполнении «Октавия» даже чуть подешевела, а по сравнению с прародителем — Golf VII — получается еще выгоднее: на 10 000 дешевле, но сразу с турбомотором 105 л.с., а не 85.