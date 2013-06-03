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Posted 3 июня 2013, 08:15

Published 3 июня 2013, 08:15

Modified 2 марта 2023, 18:08

Updated 2 марта 2023, 18:08

Новая SKODA Octavia вызвала у пермяков небывалый интерес

Новая SKODA Octavia вызвала у пермяков небывалый интерес

3 июня 2013, 08:15
Фото: Properm.ru.
Продажи нового поколения SKODA Octavia стартовали 1 июня по всей России. Уже в первый день продаж автомобиль получил высокие оценки публики.

Новое поколение SKODA Octavia поклонники марки ждали еще с 2012 года. Сначала — информация по крупицам, тизеры в интернете, первые компьтерные изображения новинки. Позднее концерн Volkswagen Group начал раскрывать всю информацию о машине: внешность стала строже, внутреннее пространство — еще больше, моторы — современнее. Прием заказов на новую SKODA Octavia начался еще в мае 2013 года, тут и стал заметен большой народный интерес.

Сергей Батян, начальник отдела продаж автоцентра «НЭКСТ АВТО»:Мы очень рады, что новое поколение SKODA Octavia вызвало такой бурный интерес! У этого автомобиля есть столько свойств, способных произвести впечатление, что этого с лихвой хватит, чтобы произвести впечатление даже на взыскательного клиента. А поклонники марки и владельцы предыдущих поколений SKODA Octavia наверняка уже посчитали и оценили все положительные изменения новинки. Уже доступен тест-драйв автомобиля, его обязательно нужно пройти, чтобы почувствовать эту потрясающую динамику!

Как отказаться от личного знакомства с автомобилем, которому мэтры из британского Top Gear поставили оценки даже выше, чем соплатформенникам VW Golf 7 и SEAT Leon.

Предыдущее поколения «Октавии» бестселлером не было, однако год от года показывало стабильные продажи с тенденцией к росту, постепенно завоевывая собственную лояльную аудиторию. И, если этой аудитории понравятся цены на новинку, SKODA Octavia вполне может серьезно потеснить одноклассников. Цены, к слову, не пугающие. В базовом исполнении «Октавия» даже чуть подешевела, а по сравнению с прародителем — Golf VII — получается еще выгоднее: на 10 000 дешевле, но сразу с турбомотором 105 л.с., а не 85.

Доступно четыре мотора: три бензиновых — 1,2 TSI (105 л.с.), 1,4 TSI (140 л.с.) и 1,8 TSI (180 л.с.), а также один дизель — 2,0 TDI (143 л.с.). Бензиновые двигатели могут сочетаться и с механикой (пять ступеней для младшего мотора и шесть — для 1,4 и 1,8), и с семиступенчатым роботом DSG, а вот дизель доступен в только сочетании с шестиступенчатой коробкой передач DSG.

Познакомиться с новым поколением SKODA Octavia, более подробно узнать о ценах, особенностях комплектаций, доступной стоимости владения, а также пройти тест-драйв можно в любой день в автоцентре SKODA в Камской долине.

Фото: Properm.ru
#Экс авто
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