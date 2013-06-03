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Posted 3 июня 2013, 10:32

Published 3 июня 2013, 10:32

Modified 2 марта 2023, 18:08

Updated 2 марта 2023, 18:08

Объявлен аукцион на строительство Восточного обхода до Чусовского моста

3 июня 2013, 10:32
Сюжет
Пермские дороги
По проекту дорогу станет четырехполосной, с раздеительным барьером и развязкой на отвороте на Левшино. Срок сдачи — 2015 год.

В Перми объявлен аукцион на строительство Восточного обхода Перми на участке от Чусовского моста до развязки на Новые Ляды. Максимальная цена государственного контракта составляет 1 миллиард 645 миллионов руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 июня. Торги состоятся 1 июля, сообщает издание Business Class.

Участок Восточного обхода от Чусовского моста до развязки на Новые Ляды. должен стать четырехполосным с разделительным барьером для безопасности дорожного движения. Кроме того, в районе отворота на микрорайон Левшино должна быть построена двухуровневая транспортная развязка.

Напомним, реконструкция Восточного обхода Перми от Перми до Чусовского моста идет уже несколько лет. В настоящий момент завершаются работы на участке Восточного обхода от 9 до 18 км: с 2 до 4 полос движения расширена проезжая часть, установлен барьер-разделитель, достраивается двухуровневая транспортная развязка. Ожидается, что работы будут полностью завершены в августе 2013 года.

#Авто#Пермские дороги#Восточный обход
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