Объявлен аукцион на строительство Восточного обхода до Чусовского моста

Напомним, реконструкция Восточного обхода Перми от Перми до Чусовского моста идет уже несколько лет. В настоящий момент завершаются работы на участке Восточного обхода от 9 до 18 км: с 2 до 4 полос движения расширена проезжая часть, установлен барьер-разделитель, достраивается двухуровневая транспортная развязка. Ожидается, что работы будут полностью завершены в августе 2013 года.