«Сатурн-Р» отказали в разрешении на ввод в эксплуатацию дома на «Пролетарке»

Представитель застройщика также пояснила в официальной группе новостройки на Докучаева в соцсети, что, по предположению компании, отказ вызван информацией о наличии санитарно-защитной зоны некоего предприятия, в границы которой попадают жилые дома по ул. Докучаева, 52, 40а, 40 б. Однако ни в одном из градостроительных документов, выданных департаментом, таких ограничений не содержится. Проект строительства жилого дома в установленном порядке прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение, Департаментом градостроительства и архитектуры было выдано разрешение на строительство жилого дома, срок которого на сегодняшний день не истек. Застройщиком получено Заключение ГИАСН о соответствиижилого дома по ул. Докучаева 52 требованиям, предъявляемым к объектам капитального строительства.