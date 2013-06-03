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Posted 3 июня 2013, 10:00

Published 3 июня 2013, 10:00

Modified 2 марта 2023, 18:08

Updated 2 марта 2023, 18:08

«Сатурн-Р» отказали в разрешении на ввод в эксплуатацию дома на «Пролетарке»

3 июня 2013, 10:00
Департамент градостроительства и архитектуры посчитал основанием для отказа наличие санитарно-защитной зоны на территории новостройки.

ООО «Сатурн-Р» подало в краевой арбитражный суд иск к городскому департаменту градостроительства и архитектуры. Застройщик просит признать незаконным отказ департамента в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома на Докучаева, 52. Иск принят к производству.

Ольга Долгушина, директор ООО «Агентство недвижимости «Сатурн-Р»:Действительно, ООО «Сатурн-Р» получено письмо от департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми (от 06.05.2013 г.) об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Причин отказа в выдаче разрешения в нем не приведено, имеется лишь ссылка на предписание прокуратуры города. С самим предписанием прокуратуры администрация Перми нас не ознакомила. Исходя из чего, сотрудникам отдела продаж действительно сложно объяснить клиентам, почему «Сатурн-Р» отказали во вводе дома в эксплуатацию.

Представитель застройщика также пояснила в официальной группе новостройки на Докучаева в соцсети, что, по предположению компании, отказ вызван информацией о наличии санитарно-защитной зоны некоего предприятия, в границы которой попадают жилые дома по ул. Докучаева, 52, 40а, 40 б. Однако ни в одном из градостроительных документов, выданных департаментом, таких ограничений не содержится. Проект строительства жилого дома в установленном порядке прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение, Департаментом градостроительства и архитектуры было выдано разрешение на строительство жилого дома, срок которого на сегодняшний день не истек. Застройщиком получено Заключение ГИАСН о соответствиижилого дома по ул. Докучаева 52 требованиям, предъявляемым к объектам капитального строительства.

Таким образом, «Сатурн-Р» имеет на руках полный пакет документов, необходимых для получения разрешения ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ.

«Компания считает отказ администрации не законным, о чем было подано соответствующее заявление в Арбитражный суд Пермского края. Параллельно, нами прикладываются все силы для решения данного вопроса в досудебном порядке. С учетом того, что строительство жилого дома было завершено застройщиком ранее, чем планировалось при заключении договоров долевого участия в строительстве, у нас имеется запас по времени для решения возникшего вопроса», — отметила Ольга Долгушина.

Напомним, участок на «Пролетарке» был приобретен под строительство 16-этажного дома в начале 2011 года. Разрешение на застройку участка было выдано в апреле 2012 года. В «Сатурне» заявляли, что стройке мешает санитарная зона молочного комбината, но городские власти заверили застройщика в том, что санитарная зона расположена рядом.

#Недвижимость#Сатурн-р
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