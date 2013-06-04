properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 июня 2013, 03:04

Published 4 июня 2013, 03:04

Modified 2 марта 2023, 18:08

Updated 2 марта 2023, 18:08

Рособрнадзор: ЕГЭ по математике прошел в штатном режиме

4 июня 2013, 03:04
Сюжет
ЕГЭ 2023
Тем не менее, 30 уникальных фрагментов материалов экзамена все-таки просочились в сеть.

Как сообщают в ведомстве, значительная часть этих материалов была выложена в интернет во время проведения экзамена в Башкирии, сообщает РБК daily со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Информация обо всех случаях «слива» бланков с ответами уже передана в региональные экзаменационные комиссии, которые будут разбираться с каждым случаем отдельно. Результаты нарушителей будет аннулированы без права пересдачи в следующем году.

В целом Рособрнадзор отмечает, что ЕГЭ по математике прошел в штатном режиме, без технологических сбоев и замечаний по содержанию контрольных измерительных материалов.

Всего ЕГЭ по математике сдавали 815 тысяч человек, из них выпускников текущего года — 750 тысяч. На экзамен было аккредитовано 22 тысячи общественных наблюдателей, действовало 6,5 тысяч пунктов приема экзаменов (ППЭ), в которых работало 210 тысяч организаторов.

#Общество#ЕГЭ 2023
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика