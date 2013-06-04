Рособрнадзор: ЕГЭ по математике прошел в штатном режиме

Posted 4 июня 2013, 03:04
Published 4 июня 2013, 03:04
Modified 2 марта 2023, 18:08
Updated 2 марта 2023, 18:08
Как сообщают в ведомстве, значительная часть этих материалов была выложена в интернет во время проведения экзамена в Башкирии, сообщает РБК daily со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Информация обо всех случаях «слива» бланков с ответами уже передана в региональные экзаменационные комиссии, которые будут разбираться с каждым случаем отдельно. Результаты нарушителей будет аннулированы без права пересдачи в следующем году.
В целом Рособрнадзор отмечает, что ЕГЭ по математике прошел в штатном режиме, без технологических сбоев и замечаний по содержанию контрольных измерительных материалов.
Всего ЕГЭ по математике сдавали 815 тысяч человек, из них выпускников текущего года — 750 тысяч. На экзамен было аккредитовано 22 тысячи общественных наблюдателей, действовало 6,5 тысяч пунктов приема экзаменов (ППЭ), в которых работало 210 тысяч организаторов.