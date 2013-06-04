Рособрнадзор: ЕГЭ по математике прошел в штатном режиме

Всего ЕГЭ по математике сдавали 815 тысяч человек, из них выпускников текущего года — 750 тысяч. На экзамен было аккредитовано 22 тысячи общественных наблюдателей, действовало 6,5 тысяч пунктов приема экзаменов (ППЭ), в которых работало 210 тысяч организаторов.