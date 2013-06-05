Из большой тюрьмы в маленькую: «Я волю люблю, а здесь как в капкане»

Posted 5 июня 2013, 04:30
Published 5 июня 2013, 04:30
Modified 2 марта 2023, 18:09
Updated 2 марта 2023, 18:09
Мы на Таборской, 22/а. Здесь находится социальная гостиница. Совсем не та, экскурсию по которой для Properm.ru проводил директор центра социальной адаптации Алексей Расов.
Директор заранее предупредил: контингент в этом отделении сложнее, чем на Героев Хасана. Мы готовились к самому худшему, вспоминая палатку, установленную зимой у металлорынка, которая служила ночлегом для тридцати бродяг. Но подъезжая к месту, увидели здание, напомнившее детский сад. Но вместо детей по его территории гуляли инвалиды и пожилые зэки.
— Поначалу люди из близлежащих домов приходили в наш центр, узнавали, чем занимается учреждение, возмущались, вспоминает Ольга Глазырина. — Потом привыкли. Некоторые даже помогать стали. Сейчас уже есть несколько частных компаний, которые на бесплатной основе предоставляют нам юридические консультации и оказывают психологическую помощь.
За лежачими клиентами и инвалидами каждый день присматривают санитарки. Всего в отделении порядка 15 специалистов, не считая обслуживающего персонала, 90% которых — постояльцы гостиницы.
На вопрос, как осталась без жилья жительница комнаты (фото выше) Татьяна Анатольевна, женщина ответила коротко: «Зона». На вопрос «По какой статье отбывали наказание?» Татьяна Анатольевна ответила: «А что я один раз что ли была? Разные!».
Андрей из Санкт-Петербурга (на фото снизу слева), бывал в Эрмитаже. В Пермь он приехал на поезде, это его последнее воспоминание, дальше память его обрывается.
Борис (слева) рассказал, что у него никогда не было своего жилья. Он снимал квартиры самостоятельно, потом 10 лет сожительствовал с женщиной, попал в гостиницу.
— Умерла моя бабулька, — говорит Борис. — Мы с ней лет десять жили, квартира досталось внуку. Я и ушел. Куда деваться-то? На чужой каравай рот не разевай. Это место — убежище для таких как я.
— Подарок? — поинтересовалась я у Бориса, показывая на часы.
— Мы живем здесь на восьми метрах по шесть человек! Кто тут подарить может здесь? Только украсть или отнять могут, — воскликнул пенсионер.
— Купил себе сам, конечно, — добавил пенсионер, чуть поостыв.
Разговорить рядом стоящего Анатолия оказалось задачей не из простых. Мужчина загадочно молчал и скептически улыбался. Оказалось, у него сегодня день рождения, исполнилось ему 57 лет.
К выходу нас проводила санитарка, проживающая в гостинице.
— Я сама когда-то работала журналистом, — бойко начала она свой рассказ хорошо поставленным голосом. — Потом начались проблемы, и я попала в социальную гостиницу, только условия тогда были в тысячу раз хуже: полно ампутантов, помещения маленькие, народу много. Инфекция прыгала со стен. Сейчас я уже снимаю жилье, но работать здесь осталась. Я сама через это прошла и представляю, как всем этим людям тяжело.