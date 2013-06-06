В Пермском крае 15-летний подросток покончил с собой

Около 22 часов 30 минут 5 июня тело мальчика было обнаружено в надворных постройках дома повешенным на бельевом шнуре. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю, осмотр тела показал, что нет каких-либо телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти. Подросток умер от асфиксии.