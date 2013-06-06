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Posted 6 июня 2013, 10:50

Published 6 июня 2013, 10:50

Modified 2 марта 2023, 18:07

Updated 2 марта 2023, 18:07

В Пермском крае 15-летний подросток покончил с собой

6 июня 2013, 10:50
Сейчас следственный комитет проводит проверку по этому факту.

5 июня 2013 года в надворных постройках одного из частных домов в селе Елово было обнаружено тело 15-летнего местного жителя.

По предварительным данным, подросток проживал с мамой в частном доме, посещал вечернюю школу. Семья находилась в социально-опасном положении. Мать постоянного места работы не имела, жила с сыном за счёт случайных заработков.

Около 22 часов 30 минут 5 июня тело мальчика было обнаружено в надворных постройках дома повешенным на бельевом шнуре. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю, осмотр тела показал, что нет каких-либо телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти. Подросток умер от асфиксии.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следственный комитет проводит доследственную проверку.

#Происшествия#Самоубийство
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