В Пермском крае 15-летний подросток покончил с собой

Posted 6 июня 2013, 10:50
Published 6 июня 2013, 10:50
Modified 2 марта 2023, 18:07
Updated 2 марта 2023, 18:07
5 июня 2013 года в надворных постройках одного из частных домов в селе Елово было обнаружено тело 15-летнего местного жителя.
По предварительным данным, подросток проживал с мамой в частном доме, посещал вечернюю школу. Семья находилась в социально-опасном положении. Мать постоянного места работы не имела, жила с сыном за счёт случайных заработков.
Около 22 часов 30 минут 5 июня тело мальчика было обнаружено в надворных постройках дома повешенным на бельевом шнуре. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю, осмотр тела показал, что нет каких-либо телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти. Подросток умер от асфиксии.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следственный комитет проводит доследственную проверку.