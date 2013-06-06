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Posted 6 июня 2013, 09:11

Published 6 июня 2013, 09:11

Modified 2 марта 2023, 18:07

Updated 2 марта 2023, 18:07

Валерий Сухих уличил «ЮТэйр» в заведомом искажении информации

6 июня 2013, 09:11
Председатель Заксобрания Пермского края посетовал на авиакомпанию, которая в конце апреля предоставила недостоверную информация о типе воздушного судна, за перелёт на котором заплатили люди.

«27 апреля 2013 года авиакомпания «ЮТэйр» предоставила для полета по маршруту Москва (Внуково) –Пермь (рейс UT 565) самолет, который не значился в качестве средства для совершения указанного перелета. Более того, самолеты указанного типа не значатся и в авиапарке компании на её официальном сайте. Без какой-либо информации о смене типа воздушного судна, после задержки посадки без объяснения причин, пассажиров доставили к самолёту ЯК-42» — пишет Валерий Сухих в своем блоге на wordpress.com.

Сухих пишет, что начальный выбор пассажира не всегда совпадает с тем, что имеет место в реальности. И это крайне неприятная ситуация. По словам Сухих, информации о произведенных авиакомпанией «ЮТэйр» изменениях условий пассажиры не получили. Факт замены воздушного судна был выявлен только при доставке к месту его стоянки. Далее последовал перелёт в родной город, во время которого думалось не о комфорте, а о перспективах добраться до пункта назначения.

Председатель краевого Заксобрания отметил, что подобные действия нарушают требования воздушного законодательства и вспомнил трагедию сентября 2008 года в Перми и события марта 2005 года в пос. Варандей, сказав, что эти происшествия должны стать уроком для всех, кто нарушает воздушное законодательство.

#Общество#Авиа перевозки#Сухих
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