Валерий Сухих уличил «ЮТэйр» в заведомом искажении информации

Posted 6 июня 2013, 09:11
Published 6 июня 2013, 09:11
Modified 2 марта 2023, 18:07
Updated 2 марта 2023, 18:07
«27 апреля 2013 года авиакомпания «ЮТэйр» предоставила для полета по маршруту Москва (Внуково) –Пермь (рейс UT 565) самолет, который не значился в качестве средства для совершения указанного перелета. Более того, самолеты указанного типа не значатся и в авиапарке компании на её официальном сайте. Без какой-либо информации о смене типа воздушного судна, после задержки посадки без объяснения причин, пассажиров доставили к самолёту ЯК-42» — пишет Валерий Сухих в своем блоге на wordpress.com.
Сухих пишет, что начальный выбор пассажира не всегда совпадает с тем, что имеет место в реальности. И это крайне неприятная ситуация. По словам Сухих, информации о произведенных авиакомпанией «ЮТэйр» изменениях условий пассажиры не получили. Факт замены воздушного судна был выявлен только при доставке к месту его стоянки. Далее последовал перелёт в родной город, во время которого думалось не о комфорте, а о перспективах добраться до пункта назначения.
Председатель краевого Заксобрания отметил, что подобные действия нарушают требования воздушного законодательства и вспомнил трагедию сентября 2008 года в Перми и события марта 2005 года в пос. Варандей, сказав, что эти происшествия должны стать уроком для всех, кто нарушает воздушное законодательство.