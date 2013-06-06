Валерий Сухих уличил «ЮТэйр» в заведомом искажении информации

Сухих пишет, что начальный выбор пассажира не всегда совпадает с тем, что имеет место в реальности. И это крайне неприятная ситуация. По словам Сухих, информации о произведенных авиакомпанией «ЮТэйр» изменениях условий пассажиры не получили. Факт замены воздушного судна был выявлен только при доставке к месту его стоянки. Далее последовал перелёт в родной город, во время которого думалось не о комфорте, а о перспективах добраться до пункта назначения.