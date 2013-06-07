Прокуратура завела административное дело на центр «Грани»

Posted 7 июня 2013, 13:50
Published 7 июня 2013, 13:50
Modified 2 марта 2023, 18:07
Updated 2 марта 2023, 18:07
Центр гражданского анализа и независимых исследований (ГРАНИ) сегодня опубликовал сообщение о своем несогласии с позицией краевой прокуратуры. Директор центра Светлана Маковецкая сообщила Properm.ru, что организация принципиально не будет регистрироваться в качестве «иностранного агента».
В случае проигрыша в данном деле, на организацию может быть наложен штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей. Свою правоту центр «Грани» намерен отстаивать в суде. Кроме того, прокуратура намеревается возбудить дело и в отношении директора Светаланы Маковецкой.