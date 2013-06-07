Прокуратура завела административное дело на центр «Грани»

В случае проигрыша в данном деле, на организацию может быть наложен штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей. Свою правоту центр «Грани» намерен отстаивать в суде. Кроме того, прокуратура намеревается возбудить дело и в отношении директора Светаланы Маковецкой.