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Posted 7 июня 2013, 13:50

Published 7 июня 2013, 13:50

Modified 2 марта 2023, 18:07

Updated 2 марта 2023, 18:07

Прокуратура завела административное дело на центр «Грани»

7 июня 2013, 13:50
Вчера прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Основание: центр не зарегистрирован в качестве иностранного агента.

Центр гражданского анализа и независимых исследований (ГРАНИ) сегодня опубликовал сообщение о своем несогласии с позицией краевой прокуратуры. Директор центра Светлана Маковецкая сообщила Properm.ru, что организация принципиально не будет регистрироваться в качестве «иностранного агента».

Светлана Маковецкая:Это нелепо. Две трети нашего бюджета — российские, в том числе — от Минэка России и других государственных органов. Мы не ведём политическую деятельность, тем более финансируемую из бюджета других государств. Название «иностранный агент» для нас унизительно. Вообще, то, что как безнадежно широко трактуется «политическая деятельность», меня поражает. Это может быть крайне опасно для общества. Прокуратура своим постановлением ставит под вопрос «Открытое правительство» как таковое, и вообще любые продуктивнее взаимодействия органов власти с негосударственными организациями.

В случае проигрыша в данном деле, на организацию может быть наложен штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей. Свою правоту центр «Грани» намерен отстаивать в суде. Кроме того, прокуратура намеревается возбудить дело и в отношении директора Светаланы Маковецкой.

#Общество#Прокуратура
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