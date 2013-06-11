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Posted 11 июня 2013, 11:33

Published 11 июня 2013, 11:33

Modified 2 марта 2023, 18:06

Updated 2 марта 2023, 18:06

Краевая прокуратура все-таки дала ход делу в отношении директора ППЗ

11 июня 2013, 11:33
Уголовное дело, фигурантом которого стал генеральный директора Пермского порохового завода Борис Шакуля, было возбуждено, несмотря на два отказа прокуратуры Кировского района.

Сегодня, 11 июня прокуратура Пермского края отменила постановление прокуратуры Кировского района Перми об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении главного директора Пермского порохового завода. Об этом Properm.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, уголовное дело в отношении гендиректора Пермского порохового завода Бориса Шакули по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» было возбуждено 20 мая 2013 года.

Однако уже 24 мая заместитель прокурора Кировского района Перми Бондаренко С.Ю. отменил постановление следственного отдела о возбуждении уголовного дела как незаконное. Следственный отдел пытался обжаловать это решение у прокурора Кировского района Алексея Рассейкина, однако он также оставил его без изменения.

Сейчас расследование уголовного дела продолжится. Однако, как рассказал собеседник Properm.ru, есть вероятность, что на краевую прокуратуру будет оказываться давление. Дело в том, что якобы директор «ППЗ» Борис Шакуля и прокурор Кировского района Алексей Рассейкин находятся в дружеских отношениях.

#Общество#Пермский пороховой завод#Злоупотребление должностными полномочиями
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