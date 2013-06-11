Краевая прокуратура все-таки дала ход делу в отношении директора ППЗ

Сейчас расследование уголовного дела продолжится. Однако, как рассказал собеседник Properm.ru, есть вероятность, что на краевую прокуратуру будет оказываться давление. Дело в том, что якобы директор «ППЗ» Борис Шакуля и прокурор Кировского района Алексей Рассейкин находятся в дружеских отношениях.