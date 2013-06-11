В Перми граффитисты-волонтеры начали «охоту» на фашистскую символику

Posted 11 июня 2013, 08:00
Published 11 июня 2013, 08:00
Modified 2 марта 2023, 18:06
Updated 2 марта 2023, 18:06
10 июня группа людей в оранжевых футболках и с баллончиками с краской прошлась по центральным улицам Перми. Акция «Мой мир без вражды», проходившая при поддержке молодежного «Мемориала», была направлена на уничтожение всевозможной профашистской символики и националистических надписей в городе. Под горячую руку волонтеров попала и реклама наркотических средств вместе с матерными словами. Словом, все то, что, по мнению организаторов, является «языком вражды».
Акция готовилась в течение нескольких дней. Сначала волонтеры составили список объектов, который «просят баллончика», затем распространили информацию о мероприятии в соцсетях. По словам координатора акции Марии Черемных, ребята собирались закрасить около 50 надписей и рисунков.
— Properm.ru: Кто принимает в этом участие?
— Мария Черемных: Акцию проводит инициативная группа молодежи — наши волонтеры и просто люди, примкнувшие к ним. Для нас это некий эксперимент. Нам интересно, как акции «Мемориала» пойдут в народ. Не думаю, что нам удастся все свастики в городе закрасить и даже вычислить их, но мы считаем, что в сознании надо фиксировать, что такого у нас быть не должно.
Сложность в том, что иногда встречается сопротивление среди жильцов. А с правоохранительными органами у нас проблем не было, поскольку мы действуем совместно с районной администрацией. Деньги, на которые покупаются баллончики с красками — это городской грант, мы выиграли конкурс «Город — это мы».
Чтобы успеть закрасить побольше надписей, волонтеры разделились на несколько групп. Мы присоединились к одной из них. Толпа людей с баллончиками, двигающаяся по аллее на Сибирской, привлекает внимание прохожих. Волонтеры замечают первый объект. Закрасить надпись на гараже удается лишь со второй попытки — зеленая краска для этого не подходит.
Ребята сверяются со списком, и уверенно шагают к следующему объекту, по пути стирая многочисленную рекламу наркотиков. Кстати, ранее в краевой ФСКН уже обращали внимание, что ни «солей», ни «миксов» по указанному телефону не достать, а на самом деле это обычное мошенничество.
Свастики по нашему маршруту оказывается совсем немного. Там, где нацистская символика все же встречается, ребята рисуют сердечко. Но в основном волонтеры закрашивают матерные слова и оскорбления. Под горячую руку попал лозунг «Война — дитя капитализма!». Зато крупную надпись «Путин — вор», красующуюся на фасаде дома по улице Газеты «Звезда», было решено не трогать.
Акция с закрашиванием «языка вражды» продолжится еще два дня.