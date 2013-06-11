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Posted 11 июня 2013, 08:00

Published 11 июня 2013, 08:00

Modified 2 марта 2023, 18:06

Updated 2 марта 2023, 18:06

В Перми граффитисты-волонтеры начали «охоту» на фашистскую символику

11 июня 2013, 08:00
Группа волонтеров с баллончиками вышли в рейд уничтожать «символы вражды» на стенах пермских зданий. Их «жертвами» стали свастика, реклама наркотиков, матерные слова и призывы свергать капиталистический строй.

10 июня группа людей в оранжевых футболках и с баллончиками с краской прошлась по центральным улицам Перми. Акция «Мой мир без вражды», проходившая при поддержке молодежного «Мемориала», была направлена на уничтожение всевозможной профашистской символики и националистических надписей в городе. Под горячую руку волонтеров попала и реклама наркотических средств вместе с матерными словами. Словом, все то, что, по мнению организаторов, является «языком вражды».

Акция готовилась в течение нескольких дней. Сначала волонтеры составили список объектов, который «просят баллончика», затем распространили информацию о мероприятии в соцсетях. По словам координатора акции Марии Черемных, ребята собирались закрасить около 50 надписей и рисунков.

Мария Черемных, координатор акции: Эта большая общественная кампания, она проводится по всей России, есть даже международные примеры. До этого «Мемориал» проводил большую акцию «Создай полотно мира» в 2007 году, когда из лоскутков ребята собирали большое послание против ксенофобии, ненависти и вражды. А акции по закраске свастики и, так называемого, «языка вражды» мы проводим с интервалом в несколько лет. Последняя такая акция проходила совместно с администрацией Мотовилихинского района в 2011 году. Какие-то периоды в городе не бывает свастик. Сейчас их на удивление много.

Properm.ru: Кто принимает в этом участие?

— Мария Черемных: Акцию проводит инициативная группа молодежи — наши волонтеры и просто люди, примкнувшие к ним. Для нас это некий эксперимент. Нам интересно, как акции «Мемориала» пойдут в народ. Не думаю, что нам удастся все свастики в городе закрасить и даже вычислить их, но мы считаем, что в сознании надо фиксировать, что такого у нас быть не должно.

Сложность в том, что иногда встречается сопротивление среди жильцов. А с правоохранительными органами у нас проблем не было, поскольку мы действуем совместно с районной администрацией. Деньги, на которые покупаются баллончики с красками — это городской грант, мы выиграли конкурс «Город — это мы».

Роберт Латыпов, руководитель молодежного «Мемориала": Ребята сами собирали адреса, сами фотографировали объекты, сами же набирали людей. Важно понимать, что они не закрасят весь город. Это попытка привлечь внимание властей, жителей города, чтобы таких «символов вражды» было значительно меньше. Это бессрочная гражданская акция. Это не проблема властей, а вообще-то проблема граждан, которые тоже несут ответственность. Власти нам как раз помогают и не чинят препятствий.

Чтобы успеть закрасить побольше надписей, волонтеры разделились на несколько групп. Мы присоединились к одной из них. Толпа людей с баллончиками, двигающаяся по аллее на Сибирской, привлекает внимание прохожих. Волонтеры замечают первый объект. Закрасить надпись на гараже удается лишь со второй попытки — зеленая краска для этого не подходит.

Ребята сверяются со списком, и уверенно шагают к следующему объекту, по пути стирая многочисленную рекламу наркотиков. Кстати, ранее в краевой ФСКН уже обращали внимание, что ни «солей», ни «миксов» по указанному телефону не достать, а на самом деле это обычное мошенничество.

Свастики по нашему маршруту оказывается совсем немного. Там, где нацистская символика все же встречается, ребята рисуют сердечко. Но в основном волонтеры закрашивают матерные слова и оскорбления. Под горячую руку попал лозунг «Война — дитя капитализма!». Зато крупную надпись «Путин — вор», красующуюся на фасаде дома по улице Газеты «Звезда», было решено не трогать.

Акция с закрашиванием «языка вражды» продолжится еще два дня.

Фото: Properm.ru
#Спецпроекты#Мнения#Общество#Мемориал
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