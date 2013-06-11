В Перми граффитисты-волонтеры начали «охоту» на фашистскую символику

— Мария Черемных: Акцию проводит инициативная группа молодежи — наши волонтеры и просто люди, примкнувшие к ним. Для нас это некий эксперимент. Нам интересно, как акции «Мемориала» пойдут в народ. Не думаю, что нам удастся все свастики в городе закрасить и даже вычислить их, но мы считаем, что в сознании надо фиксировать, что такого у нас быть не должно.