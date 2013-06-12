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Posted 12 июня 2013, 06:38

Published 12 июня 2013, 06:38

Modified 2 марта 2023, 18:06

Updated 2 марта 2023, 18:06

В Пермском крае мужчина из «травматики» обстрелял рейсовый автобус

12 июня 2013, 06:38
Водителя BMW оскорбил тот факт, что рейсовый автобус его обогнал. В ответ он выстрелил в лобовое стекло.

Вчера, 11 июня, около девяти часов вечера в полицию поступило сообщение от пассажирки рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Пермь — Уральский. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина на BMW при обгоне произвел выстрел в лобовое стекло их транспортного средства. Инцидент произошел на 1-ом километре автодороги Нытва — Уральский.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Установлено, что 39-летний индивидуальный предприниматель следовал по автодороге на иномарке. Решив, что водитель автобуса его «подрезал», он произвел по лобовому стеклу выстрел из зарегистрированного травматического пистолета.

Злоумышленник был задержан. В отношении него составлен административный протокол за стрельбу из оружия в не отведенных для этого местах. Пострадавших в автобусе нет, сообщает ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

#Происшествия#Автобус#Травматическое оружие
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