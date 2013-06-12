В Пермском крае мужчина из «травматики» обстрелял рейсовый автобус

Posted 12 июня 2013, 06:38
Published 12 июня 2013, 06:38
Modified 2 марта 2023, 18:06
Updated 2 марта 2023, 18:06
Вчера, 11 июня, около девяти часов вечера в полицию поступило сообщение от пассажирки рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Пермь — Уральский. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина на BMW при обгоне произвел выстрел в лобовое стекло их транспортного средства. Инцидент произошел на 1-ом километре автодороги Нытва — Уральский.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Установлено, что 39-летний индивидуальный предприниматель следовал по автодороге на иномарке. Решив, что водитель автобуса его «подрезал», он произвел по лобовому стеклу выстрел из зарегистрированного травматического пистолета.
Злоумышленник был задержан. В отношении него составлен административный протокол за стрельбу из оружия в не отведенных для этого местах. Пострадавших в автобусе нет, сообщает ГУ МВД РФ по Пермскому краю.