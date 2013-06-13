В Перми освятят два аварийно-опасных перекрестка

Posted 13 июня 2013, 11:22
Published 13 июня 2013, 11:22
Modified 2 марта 2023, 18:04
Updated 2 марта 2023, 18:04
В пятницу, 14 июня, в Перми священослужители проведут обряд освящения двух перекрестков. Пересечения улиц Героев Хасана и Васильева, а также Бр.Игнатовых и шоссе Космонавтов считаются аварийно-опасными, неоднократно там происходили ДТП, сбивали пешеходов.
По мнению инициаторов обряда, благотворительного фонда «Ника», безопасно передвигаться по дорогам автомобилистам и пешеходам должны помогать не только ПДД, но и вера. Представители ГИБДД по городу Перми к инициативе фонда «Ника» отнеслись нейтрально.
Освящение перекрестка улиц Героев Хасана и Васильева начнется в 10:00. Перекресток шоссе Космонавтов и Бр.Игнатьевых освятят в 11:30.