В Перми освятят два аварийно-опасных перекрестка

По мнению инициаторов обряда, благотворительного фонда «Ника», безопасно передвигаться по дорогам автомобилистам и пешеходам должны помогать не только ПДД, но и вера. Представители ГИБДД по городу Перми к инициативе фонда «Ника» отнеслись нейтрально.