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Posted 13 июня 2013, 11:22

Published 13 июня 2013, 11:22

Modified 2 марта 2023, 18:04

Updated 2 марта 2023, 18:04

В Перми освятят два аварийно-опасных перекрестка

13 июня 2013, 11:22
Православные священники окурят ладаном пересечения улиц Героев Хасана и Васильева, братьев Игнатовых и шоссе Космонавтов.

В пятницу, 14 июня, в Перми священослужители проведут обряд освящения двух перекрестков. Пересечения улиц Героев Хасана и Васильева, а также Бр.Игнатовых и шоссе Космонавтов считаются аварийно-опасными, неоднократно там происходили ДТП, сбивали пешеходов.

По мнению инициаторов обряда, благотворительного фонда «Ника», безопасно передвигаться по дорогам автомобилистам и пешеходам должны помогать не только ПДД, но и вера. Представители ГИБДД по городу Перми к инициативе фонда «Ника» отнеслись нейтрально.

Освящение перекрестка улиц Героев Хасана и Васильева начнется в 10:00. Перекресток шоссе Космонавтов и Бр.Игнатьевых освятят в 11:30.

#Мнения#Авто#Безопасность дорожного движения
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