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Posted 13 июня 2013, 03:47

Published 13 июня 2013, 03:47

Modified 2 марта 2023, 18:05

Updated 2 марта 2023, 18:05

В Прикамье за укус наркополицейского осужден мужчина, зараженный ВИЧ-инфекцией

13 июня 2013, 03:47
Жителю Чайковского назначили 2,8 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В феврале этого года 36-летний местный житель Чайковского, употребляя наркотики и зная о наличии у себя ВИЧ-инфекции, дважды укусил одного из сотрудников наркоконтроля, которые пытались его задержать.

Суд признал мужчину виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей и заведомом поставлении другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.

Виновному назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

#Происшествия#Суд#Вич#Наркоконтроль
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