В Прикамье за укус наркополицейского осужден мужчина, зараженный ВИЧ-инфекцией

Posted 13 июня 2013, 03:47
Published 13 июня 2013, 03:47
Modified 2 марта 2023, 18:05
Updated 2 марта 2023, 18:05
В феврале этого года 36-летний местный житель Чайковского, употребляя наркотики и зная о наличии у себя ВИЧ-инфекции, дважды укусил одного из сотрудников наркоконтроля, которые пытались его задержать.
Суд признал мужчину виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей и заведомом поставлении другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.
Виновному назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.