Путин выразил претензии к правительству в бюджетном послании

Posted 14 июня 2013, 02:12
Published 14 июня 2013, 02:12
Modified 2 марта 2023, 18:04
Updated 2 марта 2023, 18:04
Вчера президент огласил свое бюджетное послание на 2014–2016 годы. В документе обозначены основные цели бюджетной политики государства на ближайшие три года.
Начал Путин с достижений правительства: федеральный бюджет в 2012 году был исполнен с минимальным дефицитом (0,06% ВВП), в Резервном фонде и Фонде национального благосостояния накопилось 7,3% ВВП, госдолг остался низким. Правительство начало работу над улучшением инвестклимата, благодаря чему его удалось поднять в рейтинге Всемирного банка со 105-го на 64-е место.
Дальше Путин перешел к критике правительства, сообщает пресс-служба Кремля. Первой проблемой президент назвал отсутствие стратегического планирования: бюджетное планирование и прогнозы социально-экономического развития не скоординированы, до сих пор в стране не принята долгосрочная бюджетная стратегия до 2030 года.
Даже трехлетний прогноз расходится с долгосрочным прогнозом, ни одна госпрограмма не позволяет выработать долгосрочную политику, не стыкуются расходы на финансирование госпрограмм и возможности федеральной казны. Например, госпрограмма развития Дальнего Востока превышает возможности бюджета в 14 раз, развития Калининградской области — в 23 раза, сообщают «Ведомости».
Кроме того, до сих пор в стране не готова пенсионная формула, отчего не понятно, каким должны быть вливания федеральной казны в пенсионный фонд и в каком объеме пенсионная система нуждается в средствах Фонда национального благосостояния. До сих пор правительство РФ не научилось перераспределять расходы так, чтобы приоритет отдавался развитию инфраструктуры и человеческого капитала.
Главной задачей на ближайшие три года Путин назвал сбалансирование бюджетной системы. Надо подстроится под цены на нефть, которые перестали расти, под сниженные темпы роста мировой экономики, и искать источники пополнения бюджета из внутренних источников, поскольку внешние сокращаются.
В 2014–2016 годах бюджет придется верстать, учитывая, что доходы будут ниже, чем ожидалось ранее. Расходы должны стать эффективнее, а их приоритетом должны стать цели из президентских указов от 7 мая 2012 года.