Путин выразил претензии к правительству в бюджетном послании

Кроме того, до сих пор в стране не готова пенсионная формула, отчего не понятно, каким должны быть вливания федеральной казны в пенсионный фонд и в каком объеме пенсионная система нуждается в средствах Фонда национального благосостояния. До сих пор правительство РФ не научилось перераспределять расходы так, чтобы приоритет отдавался развитию инфраструктуры и человеческого капитала.